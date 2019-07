Mama Gloria čelí tvrdej kritike: Odpadnete, čím kŕmi svojho 2-ročného syna

Bývalá vegánka odmieta dávať svojmu synovi zeleninu, namiesto toho ho kŕmi len mäsom a živočíšnymi produktmi.

Gloria Zasso (30) a jej manžel Thomas spolu so synom Isaacom (2) odteraz žijú na „mäsožravej“ diéte. Na raňajky jedia surový stejk, na večeru zas varené mäso ako napríklad jahňacie plece. Raz za čas ale doprajú synovi pár kúskov ovocia, no nie je to pravidelná položka na jeho jedálničku.

Gloria sa stala vegetariánkou, keď mala 12 rokov, a neskôr sa stala aj vegánkou. Mäso jej nikdy nechutilo a prišlo jej nespravodlivé zabíjať a jesť zvieratá. V dvadsiatke začala mať problémy s chrípkou a pravidelnými infekciami močového traktu. Vtedy kvôli podpore jej slabého imunitného systému prešla na vegánstvo. Problémy sa vyriešili, dokým ju po pôrode nezačala trápiť paralyzujúca bolesť v kĺboch. „Bolo to neskutočne bolestivé a prišlo to z ničoho nič. Často som nevedela ani len chodiť, umyť si zuby alebo zobrať na ruky svojho synčeka,“ vyjadrila sa Gloria pre portál Mirror.

Doktori povedali, že trpí artritídou, a navrhli jej lieky, ktoré sa používajú aj pri chemoterapii, no ona ich odmietla. „Nechcem otráviť svoje telo,“ tvrdila. Začala s výskumom svojho ochorenia a prišla na to, že jej vegánska diéta vôbec nepomáha. Začala preto pozvoľna konzumovať mäso a taktiež iné živočíšne výrobky a okamžite pocítila mierne zlepšenie svojho zdravotného stavu. V roku 2018 začala prvýkrát jesť mäso a vtedy pocítila najväčšie zlepšenie.

Na internete našla diétu pre „mäsožravcov“. Zameraná bola na ľudí s podobnými problémami, akými trpela aj Gloria. „Mäso som nejedla pre potešenie, tak mi napadlo, žeby som mohla vyskúšať aj toto,“ vyjadrila sa. Prvýkrát si pri konzumácií mäsa musela držať nos, no neskôr sa začala cítiť lepšie. K diéte sa pripojil aj jej manžel a 2-ročný syn, no ten popri mäse zje občas aj pár kúskov ovocia. „Stále som proti týraniu zvierat, no nemyslím si, že by sme ich vôbec nemali jesť.“

Syn si diétu podľa slov Glorie užíva. Na internete sa objavilo mnoho ľudí, ktorí považujú za nezodpovedné nedávať dieťaťu žiadnu zeleninu. „Mali by sme počúvať svoje telo,“ oponuje Gloria. Tvrdí, že sa stále obáva o to, čo jej syn zje, no pokiaľ je zdravý a aktívny, nevidí v takejto diéte žiaden problém.

Proti konzumácii surového mäsa však vystúpil aj výživový poradca Daniel O’Shaughnessy. „V takejto diéte nie je žiadna vláknina, čo vôbec nie je zdravé, najmä pre dieťa v ranej fáze vývoja. Deti potrebujú vlákninu zo zeleniny aby mohli rásť,“ vyjadril sa.