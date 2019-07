Medveď sa snažil vniknúť do chalupy: Šialené, čo celý ten čas robila žena vnútri

Ak by sa vám v živote stalo niečo podobné, určite by ste čo najrýchlejšie brali nohy na plecia s cieľom dostať sa z nepríjemnej situácie, a nehľadali by ste ešte po dome mobil, aby ste celú situáciu nahrali.

Jedna žena uverejnila na Twitteri video, ktoré je ale jasným dôkazom toho, že buď podcenila vážnosť situácie, alebo má odvahy na rozdávanie. Video bolo nakrútené v Nevade a zachytáva medveďa, ktorý sa prechádza pred jej chalupou a neskôr sa pokúša dostať cez okno dovnútra. Keď sa mu to čiastočne podarilo a začal sa obzerať, je možné počuť hlas nemenovanej ženy. „Angela, pomôž mi! Angela, poď sem, ty šte**a!“ Zakrátko šelma prestrčí hlavu cez pootvorené okno, zatiaľ čo hlas za kamerou stále volá na kamarátku. Jej pokusy zviera odohnať skončili neúspechom a až teraz prichádza chvíľa, keď sa rozhodne utiecť. Na miesto je privolaná polícia, ktorá situáciu vyriešila. Jeden zo strážnikov zakričal na zviera „Zlý medveď“ a ono odbehlo preč. Na sociálnych sieťach ju používatelia označili za šialenú, pretože na jej mieste by sa každý snažil z nepríjemnej situácie čo najrýchlejšie dostať. K Patrikovi na farmu chodí neželaná návšteva, rozhodol sa konať: Uvidel zábery z fotopasce, stuhla mu krv v žilách