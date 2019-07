Test vanilkovej zmrzliny prekvapil: Čím sladšie ešte neznamená chutnejšie

Máte radi vanilkovú zmrzlinu? Patríte k veľkej väčšine ľudí. Spolu s čokoládovou a jahodovou totiž patrí k najobľúbenejším príchutiam.

Kým klasické kopčeky vanilkovej si užijeme len v lete, vo vaničke je dostupná celý rok. A práve na tieto výrobky sa zameral najnovší test českého výživového portálu Vím, co jím a piju.

Aj keď mrazené krémy nekonzumujeme každý deň, odborníci si dali tú námahu, aby v laboratóriu zistili obsah tukov, nasýtených mastných kyselín a cukrov. To, čo zistili, určite mnohých prekvapí. Čím sladšie ešte neznamená chutnejšie.

„Tuky a cukry sú dôležitým nositeľom chuti mrazených krémov, ale neplatí, že najvyšší obsah by chutil najlepšie,“ tvrdí riaditeľka spoločnosti Vím, co jím a piju Lucie Gonzálezová. Dôležitým atribútom kvality zmrzliny je aj ochucujúca zložka. Použitá aróma môže byť prírodného alebo umelého pôvodu. Ak ide o prírodnú arómu, výrobca to obvykle uvádza na obale. „Niektoré z vanilkových zmrzlín obsahujú okrem arómy aj vanilkové struky,“ dodáva Gonzálezová.