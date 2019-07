Tajomstvo kroja Podpoľancov odhalené: Prečo máme holé pupky

Môže za to legenda či niečo iné? Na 54. ročníku Folklórnych slávností pod Poľanou v Detve sa tento rok predstavilo viac ako 1 200 účinkujúcich, ľudových muzikantov, tanečníkov, spevákov či umelcov.

Nechýbali ani domáci folkloristi zo súboru Podpoľanec. Práve oni sa predviedli v klasických krojoch, ktoré sú charakteristické tým, že mužské košele sú také krátke, že chlapom z nich trčia holé bruchá.

Krátka košeľa je najtypickejšou časťou kroja. Podľa vedúceho folklórneho súboru Podpoľanec Jaroslava Černáka na to existujú dve vysvetlenia.Zavolali aj Detvancov a pripravili pre nich stoly plné jedla a pitia. Tí sa najedli do popuku, no nechceli tam zvyšné jedlo a pitie nechať. Napchali si to preto do košele. Kráľ to videl, nahneval sa a za trest im nechal odstrihnúť z košieľ,“ hovorí.

Originálna verzia je však taká, že košeľa sa vyrábala na šírku krosien. „Potom sa zložila, zašili sa rukávy a urobil sa otvor na hlavu. Bolo to úplne jednoduché. Ak bol chlap veľký, bolo mu vidieť brucho, a ak menší, tak nie,“ dodal.