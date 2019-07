Ankin prípad nemá v Trnave obdoby: Neslýchané, o čo sa mal v jej byte pokúšať policajt

Najradšej by na to zabudla... Trnavčanka (51), ktorej meno redakcia zámerne zmenila na Anka, vraví, že má za sebou hororový zážitok. Policajt Pohotovostnej motorizovanej jednotky mal podľa jej slov hodinu pred koncom služby prísť k nej domov a priamo v byte ju obťažovať.

Prípad rieši Úrad inšpekčnej služby ministerstva vnútra. Celý skutok sa mal stať ešte na začiatku júla. „Týždeň pred napadnutím zastavil priateľku policajt pri cestnej kontrole na Bulharskej ulici v Trnave. Skontroloval doklady a začal ju obviňovať, že práve jej auto stálo pred pár dňami pri hypermarkete v Trnave a ona mu mala nákupným košíkom poškodiť súkromné vozidlo. Ona sa však bránila a povedala, že ide určite o omyl, pretože do spomínaného hypermarketu nechodí,“ vraví Ankin partner. O tri dni však prišlo prekvapenie.

„Zdola mi zvoní zvonček, a keď som sa išla spýtať, kto je, prehovoril ku mne so slovami: „Dobrý deň, ja som ten policajt, čo vás zastavil minulý týždeň, a prišiel som sa ospravedlniť, pretože už sa prišlo na to, kto mi spôsobil tú škodu,“ spomína Anka s tým, že mu odvetila, že sa nič nedeje. „Bol však veľmi neodbytný a vravel, že sa chce osobne ešte ospravedlniť, či ho pustím hore,“ opisuje zvláštne chvíle päťdesiatnička, ktorú by ani vo sne nenapadlo, čo sa za pár minút stane.

Policajt podľa nej prišiel hore a opäť sa ospravedlňoval. „Následne však požiadal o pohár vody. Bola som doma sama, tak som utekala po vodu, nech nečaká dlho pri dverách. Vodu vypil a následne vkročil do bytu, do chodby, kde sa začal ku mne skláňať a pokúšal sa ma bozkávať. Začala som panikáriť, že to nie, to nemôžete, toto si dovoľovať nemôžete, odstrkovala som ho preč od seba, až sa mi podarilo vytlačiť ho pred dvere,“ hovorí vystrašená žena.

Prípad vyšetrujú

Po nepríjemnom zážitku, ktorý Anka telefonicky opísala partnerovi, okamžite išli hľadať dotyčného policajta. „Prišli sme pred políciu. O pár minút prišli dve policajné autá. Ako prvý vystúpil dotyčný policajt. Keď zbadal na sedadle spolujazdca moju priateľku, došlo mu, prečo sme tam. Prišlo k slovnej potýčke, pri ktorej sa mi policajt priznal, ospravedlňoval sa a žiadal, aby sme ho pol hodiny počkali, kým sa prezlečie, že všetko vysvetlí a že on to takto nechcel, že mu to je veľmi ľúto,“ opisuje situáciu rozhorčený partner.

Dvojica išla následne všetko nahlásiť na políciu. „Máme strach, že polícia s tým nebude nič robiť. Chceli sme nahliadnuť do spisu, no nebolo nám to umožnené vraj z dôvodu dovolenky,“ dodáva. „Úrad inšpekčnej služby Ministerstva vnútra SR sa vecou začal zaoberať bezprostredne po prijatí oznámenia. Vo veci sú vykonávané všetky potrebné úkony. Vzhľadom na prebiehajúce trestné konanie nie je v súčasnosti možné poskytnúť v tejto veci bližšie informácie,“ povedala Petra Friese z tlačového odboru ministerstva.