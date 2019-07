Ivan chcel urobiť krstňaťu radosť, po chvíli ostal v šoku: Bankomat nám vydal pravú falošnú bankovku!

Nevedia rozoznať pravú bankovku? Poriadnu nepríjemnosť zažili manželia, ktorí sa vybrali cez víkend gratulovať svojej krstnej dcérke Darinke (1).

Aj keď mali darček, rozhodli sa, že jej budú prispievať aj na jej účet do banky. Veď za niekoľko rokov sa tam môže našetriť celkom slušná suma, ktorá jej pomôže do života. Rozhodli sa teda, že pred oslavou ešte vyberú z bankomatu Slovenskej sporiteľne v obchodnom centre 50 eur, ale v tej chvíli ešte netušili, čo ich čaká.

Manželia vložili peniaze do obálky, ktorú dali kmotrovcom, aby mali istotu, že sa nestratí. Darinkini rodičia išli na druhý deň peniaze vložiť na jej účet, no po chvíli ostali pri priehradke nemilo zaskočení. Pracovníci Tatra banky im oznámili, že ide o falošnú bankovku. Podľa nich mal na nej chýbať nejaký podstatný znak.

Nový Čas zistil, že išlo len o bankovku z novej série. „S niečím podobným sa nestretla ani privolaná polícia,“ povedala nám Ivanova manželka, ktorá sa domnieva, že mohlo ísť aj o zastarané čítačky, ktoré nové peniaze nerozoznali a spôsobili tak trápnu chvíľu pre viacerých zúčastnených. „Je vylúčené, aby klient vybral z nášho bankomatu falošnú bankovku. Všetky sú pravé, peniaze dopĺňame podľa prísnych bezpečnostných štandardov. Ak bankovku klientovi odmietli v inej banke prijať, predpokladáme, že mohla nastať chyba u nich pri posudzovaní jej pravosti,“ povedala Marta Cesnaková, hovorkyňa Slovenskej sporiteľne.

V Tatra banke tvrdia, že každú podozrivú bankovku musí banka zadržať a poslať ju na posúdenie do Národnej banky Slovenska (NBS). „V deň, ktorý sa malo údajné nedorozumenie odohrať, neevidujeme na danej pobočke žiadnu podobnú udalosť. Na všetkých zariadeniach na overovanie pravosti bankoviek a mincí v pobočkovej sieti Tatra banky sa vykonáva pravidelný servis a profylaktika, tak aby boli v súlade s pravidlami NBS. Pri podozrení, že sa jedná o falošnú bankovku postupujeme vždy v súlade s platnou legislatívou a v súlade so štandardnými internými postupmi postúpime bankovku na posúdenie do NBS, ktorá má ako jediná právomoc posudzovať pravosť bankoviek, pričom zároveň oznámime danú skutočnosť orgánom činným v trestnom konaní,“ informoval Boris Fojtík, hovorca Tatra banky.