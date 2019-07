Odíde Lobotka zo Španielska? Na lane ho má tím z mesta módy!

Slovenský futbalový reprezentant a stredopoliar Celty Vigo Stanislav Lobotka sa údajne ocitol v centre záujmu talianskeho veľkoklubu AC Miláno.

Podľa informácií talianskych webových portálov by bol 7-násobný európsky šampión ochotný zaplatiť španielskej Celte Vigo za 24-ročného stredopoliara sumu okolo 15 miliónov eur.

Celta si bývalého hráča AS Trenčín, rezervy Ajaxu Amsterdam a dánskeho Nordsjallandu však cení až na 28 a viac miliónov eur. V AC už v minulosti pôsobil Lobotkov reprezentačný spoluhráč Juraj Kucka.

"Rossoneri" chceli do stredu zálohy získať Francúza Jordana Veretouta z ACF Fiorentina, ten však smeruje do AS Rím.