Rytmusova manželka Jasmina Alagič sa čoskoro stane mamou: Strach z pôrodu!

Čoskoro príde na svet ich prvý potomok! Moderátorka Jasmina Alagič Vrbovská (30) je vo finále tehotenstva a už onedlho privedie na svet svoje prvé bábätko.

Na synčeka Sanela sa aj s manželom, raperom Patrikom Rytmusom Vrbovským (42), veľmi tešia, avšak s blížiacim sa termínom pôrodu prichádzajú na rad aj obavy mladej mamičky. Jasmina Novému Času priznala, že jej rozhodne nie je všetko jedno.

Rytmus a Alagič sú zamilovaný pár, ktorý dáva všetkým najavo, že prežívajú najkrajšie obdobie v živote. Jasmina totiž nosí pod srdcom ich prvé bábätko. Malý drobec dostane meno Sanel, aspoň tak to vyznieva zo skladby, ktorú raper len nedávno naspieval pre svojich milovaných. Jeho láska sa už pripravuje na veľký deň, pretože pôrod sa nezadržateľne blíži a moderátorkino bruško je zo dňa na deň väčšie.

Doteraz nemala žiadne problémy a tehotenstvo si užíva plnými dúškami. Hoci sama tvrdí, že je to úžasné obdobie, uvedomuje si, že príchod klbka šťastia je niečo, čo nezažila. A nevie, čo môže očakávať. „Je to rešpekt, pretože som nikdy nerodila. Beriem to ako hotovú vec, ako súčasť toho, že chceme mať nášho syna pri sebe,“ prezradila Novému Času budúca mamička Jasmina. Zároveň dodala, že rozhodne nie je ten typ mamy, ktorá by si pozerala videá o tom, čo a ako bude vyzerať.

Zmiešané pocity

Alagič všetci poznajú ako usmievavú a vždy dobre naladenú krásku. Rovnaká je aj počas posledných mesiacov tehotenstva. Myslí najmä pozitívne, no zároveň priznáva, že čo sa týka pôrodu, má zmiešané pocity.

Pre ňu aj Rytmusa je dôležité, aby bol ich princ zdravý a už bol medzi nimi. „Nehovorím, že sa na pôrod teším, lebo si myslím, že nikto sa neteší na nejakú bolestivú vec. Teším sa na výsledok pôrodu,“ uzavrela moderátorka, pre ktorú je najväčšou oporou a ochrancom práve jej manžel Patrik. Ten už viackrát otvorene priznal, že Jasmina je žena jeho života a „tá pravá“. Už čoskoro sa ich rodinka rozrastie o vytúžené dieťatko.