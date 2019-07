Muž († 61) odstraňoval následky jadrovej katastrofy: Hrdinu Černobyľu dohnal seriál k smrti!

Kazach Nagašibej Žusupov († 61) bol jedným z prvých mužov, ktorí boli po výbuchu elektrárne v Černobyli nasadení ako likvidátori.

Napriek hrdinstvu sa mu vláda otočila chrbtom a celý život žil v chudobe. Nedávno si pozrel seriál o černobyľskej katastrofe, ktorý v ňom vyvolal bolestivé spomienky. Ťarchu minulosti neuniesol a vzal si život.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Kazach patril k hrdinom, ktorí pomáhali pri odstraňovaní následkov jadrovej katastrofy v Černobyli. „Nikto nám nepovedal, prečo nás tam zavolali. Bol som jedným z prvých likvidátorov škôd, jazdil som s traktorom,“ povedal v rozhovore. Neskôr pracoval vo výskumnom centre Semipalatinsk, kde rovnako pracoval s radiáciou.

Vďaky sa mu však nikdy nedostalo. „Otec od vlády podporu mal, ale nie takú, akú by si predstavoval. Mal sen, že bude žiť v byte od štátu ako ostatní ľudia, ktorí pracovali v Černobyli a zaplatili za to svojím zdravím. Bohužiaľ to ostalo len jeho snom,“ povedala dcéra, ktorá dodala, že mesačne dostával od štátu smiešnych 38 eur.

Poslednou kvapkou bolo, že namiesto vytúženého štátneho bytu sa musel s manželkou a piatimi deťmi presťahovať do hostela v meste Aktobe. Práve tam si pozrel seriál Černobyľ, ktorý odvysielala stanica HBO začiatkom mája.dodala zronená dcéra.

Neuniesol ťaživé spomienky

Černobyľský hrdina si pri pozeraní seriálu spomenul na všetku hrôzu, ktorú prežil a krivdu, ktoré sa mu udiala. Jeho zdravie bolo od jadrovej katastrofy nalomené. Napriek tomu sa mu nedostalo žiadnej vďaky, len biedy. V júni sa preto rozhodol s ťažkým životom skoncovať a v Aktobe si vzal život skokom z piateho poschodia.

Seriál Černobyľ