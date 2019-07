Fanúšikovia Britney Spears v pozore: Čo sa to so speváčkou deje?

Americká speváčka Britney Spears odštartovala svoju kariéru len v 17 rokoch piesňou "...Baby One More Time".

Jej dlhoroční priaznivci sa však boja, že jej náhla pauza má vážne dôvody.

Ihneď po príchode na hudobnú scénu v roku 1999 bola Britney Spears označovaná za „Princeznú popu“. Jej albumy ako „...Baby One More Time“ (1999) a Oops!... I Did It Again (2000) zaručili, že už od svojich 18 rokoch bola známa po celom svete. Doteraz nahrala 9 štúdiových albumov, vypredala koncertné haly po celom svete, ale od apríla tohto roku o nej nie je počuť. Čo sa s ňou stalo?

Britney Spears nastúpila do psychiatrickej liečebne 3. apríla, uvádza newsweek.com. Strávila tam jeden mesiac. Jej bývalý člen tímu ale tvrdí, že speváčku tam držali proti svojej vôli už od januára.

Od roku 2008 sú všetky finančné rozhodnutia v rukách jej otca, Jamieho Spearsa, a právnika Andrewa M. Walltea. Hoci sa speváčka pokúšala proti tomuto rozhodnutiu bojovať, právnika si nevydupala - neuznali ju za duševne spôsobilú.

Fanúšikovia speváčky zahltili sociálne siete s heštegom „FreeBritney“ (v preklade: osloboďte Britney). Britney Spears sa odvtedy snaží fanúšikov upokojiť a tvrdí, že je v poriadku. Tí však neveria, že sú príspevky na Instagrame písané samotnou speváčkou.

„... Vaša láska a oddanosť je úžasná, ale to, čo teraz potrebujem, je trochu súkromia, aby som mohla vyriešiť všetky zložité veci, ktoré mi život dal. Ak by ste to mohli urobiť, bola by som vám navždy vďačná," odkázala fanúšikom na Instagrame.