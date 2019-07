Čaputová v Poľsku zdôraznila dôležitosť NATO: Verejná výčitka Rusku

Jednota Severoatlantickej aliancie (NATO) je potrebná aj vzhľadom na aktuálne vzťahy s Ruskom, ktoré sa nezlepšujú.

Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová a poľský prezident Andrzej Duda sa na tom zhodli na stretnutí v pondelok vo Varšave. Jednou z tém rokovania najvyššej predstaviteľky Slovenska s poľským partnerom bola práve vzájomná spolupráca v oblasti bezpečnosti. Zhodli sa na tom, že "jednotu Aliancie potrebujeme aj vzhľadom na naše vzťahy s Ruskom, ktoré sa nezlepšujú". Prezidentka v tejto súvislosti vyjadrila poľutovanie, pretože je presvedčená, "že konštruktívne vzťahy s Ruskom potrebujeme".

Podľa oboch štátnikov je "Severoatlantická aliancia základným pilierom našej obrany a bezpečnosti... a jednota medzi spojencami je kľúčovým predpokladom k jej dobrému fungovaniu".

"Ale na také treba vzájomný rešpekt a úctu k pravidlám. Dnes ju, žiaľ, na strane Ruska nevidím," zhodnotila Čaputová. Poľskému prezidentovi Dudovi sa taktiež poďakovala za podporu, ktorú Poľsko neustále preukazuje Ukrajine a jej euroatlantickému smerovaniu. "Ukrajina je náš spoločný a zároveň najväčší sused. Jej bezpečnosť a stabilita je preto našou spoločnou prioritou," pokračovala slovenská prezidentka.

Prispieť k zblíženiu a väčšiemu porozumeniu medzi Ukrajinou a naším regiónom považuje Čaputová za svoj osobný cieľ. "Aj preto plánujem Ukrajinu čo najskôr navštíviť," dodala.

Čaputová označila Poľsko za veľmi dôležitého partnera pre Slovensko. "Či už je to v obchode, vo vzájomných investíciách alebo v rámci spolupráce v dôležitých oblastiach, ako sú napríklad energetika či bezpečnosť. Zároveň vnímam, že je tu veľký priestor, aby sme toho spolu robili viac ako napríklad v oblasti cestnej infraštruktúry. Je dobré, že aj v tomto smere sa naša spolupráca postupne zlepšuje." Vzťahy Varšavy a Bratislavy však podľa nej nie sú iba o ekonomike, ale aj o spoločnej histórii a spoločných hodnotách.

"Tento rok si pripomíname 30. výročie demokratických zmien v Európe. Viem, že počas komunistického režimu bola spolupráca poľských a československých disidentov veľmi dôležitá," pripomenula prezidentka. Poľsko bolo podľa Čaputovej vždy "veľkou inšpiráciou pre celý región". A v súvislosti s "touto obrovskou zmenou za slobodu" spomenula mená ako Lech Walesa, Tadeusz Mazowiecki či Lech Kaczyňski. Skupinu V4 považuje prezidentka okrem presadzovania regionálnych záujmov za dôležitú "práve pre jej schopnosť prinášať celoeurópske riešenia a hľadať pre ne spojencov naprieč Európou". Takýmto spôsobom dokážu partnerské krajiny plniť pôvodný cieľ V4, a síce "prispievať k zjednoteniu Európy".

"A som presvedčená, že je to aj našou povinnosťou. Pretože výzvy ako automatizácia, robotizácia, ale aj klimatické zmeny, sa nás a našich občanov bytostne týkajú. Naše krajiny by preto mali byť lídrami v európskej spolupráci na riešení týchto výziev," uzavrela prezidentka.

Najvyššiu predstaviteľku Slovenska, ktorá pricestovala do Varšavy na jednodňovú nástupnú návštevu, privítali pred sídlom poľského prezidenta s vojenskými poctami. So svojím náprotivkom Dudom ešte predtým Čaputová absolvovala rozhovor "medzi štyrmi očami". Po bilaterálnom rokovaní nasledovalo plenárne rokovanie delegácií pod vedením hláv oboch štátov.

Čaputová popoludní položí na Námestí Józefa Pilsudského v centre hlavného mesta kvety k pamätníku Hrobu neznámeho vojaka.

Následne sa slovenská prezidentka stretne aj s predsedom vlády Poľska Mateuszom Morawieckým. Čaputová návštevou Poľska uzatvára svoje nástupné turné po susedných partnerských krajinách Slovenska v skupine Vyšehradskej štvorky (V4).