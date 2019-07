Nemecká kapitánka chce do Európy dostať pol milióna migrantov: Kvôli vyhrážkam sa musí skrývať

Nemecká kapitánka lodi Sea-Watch 3 Carola Racketeová vyzvala, aby Európa prijala pol milióna ľudí, ktorí sa v Líbyi ocitli v moci prevádzačov či živoria v miestnych utečeneckých táboroch.

V rozhovore poskytnutom nemeckému denníku Bild Racketeová zdôraznila, že Európa má voči Afrike kvôli koloniálnej minulosti historickú zodpovednosť. Nemeckú kapitánku v súčasnosti v Taliansku vyšetrujú kvôli porušeniu zákazu vstúpiť do výsostných vôd s africkými migrantmi. Teraz sa ukrýva na tajnom mieste, vo štvrtok by sa ale mala vrátiť na Sicíliu na výsluch.

Migrantov, ktorí uviazli v Líbyi, musí podľa nemeckej kapitánky Európa "okamžite dostať do bezpečnej krajiny". "Počujeme o pol milióne ľudí, ktorí sú v moci prevádzačov či v utečeneckých táboroch. Musíme ich odtiaľ dostať," povedala nemeckému bulvárnemu listu Racketeová. "Musíme im okamžite pomôcť v bezpečnom preplavení do Európy," dodala.Rozhovor nemeckému listu Racketeová, ktorá sa kvôli vyhrážkam na sociálnych sieťach skrýva, poskytla na bližšie neurčenom mieste v Alpách. V líbyjských utečeneckých táboroch podľa 31-ročnej kapitánkyZástupcovia OSN opakovane upozorňujú, že v líbyjských utečeneckých táboroch panujú katastrofálne podmienky. Chýba podľa nich jedlo, pitie i toalety.Racketeová v rozhovore uviedla, že je "historickou zodpovednosťou" Európy migrantov z táborov v Líbyi prijať. Podmienky, ktoré v Afrike teraz panujú, ajOkrem prijímania utečencov by mala Európa podľa nemeckej kapitánky viac úsilia vynakladať aj na boj proti klimatickým zmenám, aby tak zabránila problémom, ktoré podľa nej Afričanov k úteku zo svojich krajín nútia. "Emisie oxidu uhličitého musíme dostať na nulu," povedala.Racketeová bola zadržaná talianskou políciou 29. júna po tom, čo"Konali sme podľa práva, o tom som presvedčená," povedala v rozhovore s Bild. Kapitánku v Taliansku držali od konca júna v domácom väzení, súd ju ale 2. júla prepustil. Od tej doby sa skrýva. Naďalej však čelí podozreniu, že napomáhala ilegálnej migrácii. Vo štvrtok by mala doraziť na odložený výsluch do sicílskeho mesta Agrigento.