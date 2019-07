Müller, Kocáb a Soukup odhalili pikošky zo zákulisia spoločného turné: Na toto sa tešia najviac

Poznajú sa od osemdesiatych rokov, no na spoločné turné sa vyberú po prvýkrát. Traja hudobní velikáni Richard Müller, Michael Kocáb a Ondřej Soukup potešia svojich fanúšikov sériou 33 koncertov po celom Slovensku a Česku a tí sa majú skutočne na čo tešiť! Na koncertoch totiž odznejú nielen známe hity, no aj na menej známe piesne z dielne Richarda Müllera a Michaela Kocába. Ako však samotní páni prezradili, ani oni sa spoločného turné nevedia dočkať a to z mnohých dôvodov!