Iránsky prezident Hasan Rúhání: Pripravený rokovať, ak Spojené štáty splnia podmienku

Iránsky prezident Hasan Rúhání uviedol, že jeho krajina je pripravená pristúpiť k rokovaniam so Spojenými štátmi, ak Washington zruší svoje ekonomické sankcie.

Informovala o tom agentúra AP.

"V okamihu, keď zrušíte sankcie a zastrašovanie, sme pripravení rokovať," citovala Rúháního v nedeľu jeho oficiálna webová stránka. Agentúra Reuters s odvolaním sa na dva nemenované zdroje v noci na pondelok informovala, že USA udelili víza iránskemu ministrovi zahraničných vecí Mohammadovi Džavádovi Zarífovi, aby sa mohol zúčastniť na tohtotýždňovom stretnutí na pôde OSN v New Yorku. Toto rozhodnutie údajne schválil šéf americkej diplomacie Mike Pompeo.

Ak by Zarífovi, iránskemu vysokému diplomatovi a vyjednávačovi Iránu pre otázku jadrového programu, Pompeo udelenie víz neschválil, podľa Reuters by to mohol byť signál, že USA sa snažia islamskú republiku ešte viac izolovať a možno aj uzatvoriť cestu k diplomacii.

Spojené štáty 24. júna totiž oznámili, že Zarífa spolu s ďalšími iránskymi predstaviteľmi pridajú na sankčný zoznam. Zdroje oboznámené s touto záležitosťou pre Reuters potvrdili, že Washington sa tento krok rozhodol odložiť. Irán v máji 2019 oficiálne pozastavil plnenie niektorých záväzkov vyplývajúcich z dohody o svojom jadrovom programe, ktorú v roku 2015 uzavrel so svetovými veľmocami. Dohoda zaväzovala Teherán k výraznému obmedzeniu jadrových kapacít výmenou za zrušenie medzinárodných ekonomických sankcií.

Americký prezident Donald Trump od dohody odstúpil už v máji 2018 a následne obnovil sankcie na Irán vrátane embarga na dovoz ropy. Začiatkom mája 2019 USA sankcie voči Iránu ešte sprísnili, keď zrušili všetky dovtedy platné výnimky zo zákazu dovozu iránskej ropy. Napätie medzi oboma krajinami odvtedy graduje.

Irán minulý týždeň oznámil, že krajina pri obohacovaní uránu prekročila limity stanovené jadrovou dohodou z roku 2015. V stredu deklaroval, že je pripravený vrátiť sa k "úplnej implementácii" spomínanej dohody, avšak iba vtedy, ak ju budú plne dodržiavať "všetci zúčastnení". Francúzsko, Británia a Nemecko, ktoré patrili medzi signatárov zmienenej dohody, vyzvali v nedeľu na zmiernenie súčasného napätia okolo jadrových programov Iránu a na riešenie sporných otázok prostredníctvom dialógu