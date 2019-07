Spevák Weiter čaká na transplantáciu: Nové srdce dostal aj iný známy Slovák, ako s ním žije?

O spevákovi Ottovi Weiterovi (64) je veľmi dobre známe, že patrí k ľuďom s obrovským elánom. Pred štyrmi mesiacmi ho však zradilo zdravie, keď známy umelec bojoval so zápalom srdcového svalu.

Pred pár dňami dokonca otvorene priznal, že sa nachádza na „čakačke“ a bude musieť podstúpiť transplantáciu srdca. V šoubiznisových radoch však nebude jediným umelcom s cudzím srdcom. V najbližšom období Weitera čaká jedna z najnáročnejších životných skúšok. Odborníci mu pred pár dňami totiž oznámili, že potrebuje nové srdce. „Lekári povedali, že za šesť týždňov sa to môže zase zhoršiť, a tak ma dali na zoznam ľudí čakajúcich na transplantáciu srdca,“ prezradil Novému Času spevák, ktorý sa momentálne cíti veľmi dobre.

Umelec však musí absolvovať niekoľko dôležitých návštev u viacerých lekárov. „Musím ešte ísť na nejaké vyšetrenia, aby zistili, aký typ srdca mi treba a všetky veci okolo toho,“ vysvetlil Weiter, ktorý však nebude jediným slovenským umelcom s novým srdcom.

V máji roku 2012 transplantáciu srdca podstúpil známy režisér Juraj Jakubisko. Stal sa tak najstarším pacientom v Česku, ktorému lekári transplantovali srdce. Na životný orgán však čakal rok. Pred náročným zákrokom sa Jakubisko opakovane liečil na zlyhávanie srdca, a nie je žiadnym tajomstvom, že bol na prahu života a smrti. Teraz si život s novým srdcom užíva naplno.povedal pred časom uznávaný režisér.

Okrem Weitera by sa mal na „čakačke“ na transplantáciu srdca nachádzať aj herec Ľubomír Paulovič, u ktorého sa začiatkom roka 2017 prejavila prepracovanosť. To sa však odzrkadlilo najmä na jeho zdraví. „Pred pol rokom som veľa pracoval. Mal som pocit, že to zvládnem, prišla do toho pľúcna choroba, ktorá prerástla do zápalu, a z pľúc mi to prešlo na srdce, oslabilo mi to srdcový sval,“ prezradil pred rokom umelec. Termín, keď si obaja umelci - Weiter a Paulovič - ľahnú na operačný stôl, je však otázny.