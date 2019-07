Gottova osemdesiatka mala horkú príchuť: Na maestrovu oslavu sa vykašľala jedna z najdôležitejších osôb

Je v tom zmätok! Ešte pred pár dňami sa rátalo s najstaršou dcérou Karla Gotta, ktorý mal včera 80. narodeniny.

Mala sa totiž zúčastniť na nedeľňajšej maestrovej oslave. Lenže Dominika Gottová (46) na poslednú chvíľu zmenila plány a pre český Blesk sa vyjadrila, že nepriletí. Ako na túto nečakanú informáciu zareagoval oslávenec Gott?

Nie je žiadnym tajomstvom, že vzťah medzi Karlom Gottom a jeho najstaršou dcérou Dominikou je komplikovaný. Už nejaký čas však Dominika žije vo Fínsku spolu s manželom Timom Tolkkimom. Spoločne mali priletieť na včerajšiu oslavu Dominikinho otca do Prahy. Zdá sa však, že plány sa pomenili. Otvoriť galériu Dominika Gottová Zdroj: facebook

Ešte minulý týždeň vo štvrtok však Gottova dcéra tvrdila, že na oslavu spolu s manželom priletia a otec im platí letenky a hotel. O deň neskôr už rétoriku zmenila. „Dorazíme až koncom mesiaca. S manželom sa s otcom stretneme a jeho narodeniny oslávime. V nedeľu neprídeme, rozhodli sme sa tak. Otec o tom vie,“ uviedla pre český denník Dominika. „Budem mu v nedeľu volať, aby som mu pogratulovala,“ dodala Dominika v piatok.

Prečo také rozhodnutie?

Je teda zrejmé, že Dominika sa rozhodla otcov veľmi dôležitý deň v živote vynechať. Aké na to však mala dôvody? „Čakala som do poslednej chvíle na potvrdenie všetkých informácií k oslave a presunu,“ uviedla Dominika, podľa ktorej ešte v piatok nevedela, kedy by mali spolu s Timom letieť a preto sa rozhodla, že zostanú vo Fínsku a priletia inokedy. Karel Gott na túto informáciu zareagoval prostredníctvom svojej hovorkyne.

„Nie je pravda, že Dominika musela zrušiť svoj prílet do Prahy. Na vlastné prianie chce priletieť až koncom mesiaca,“ uviedla Aneta Stolzová, ktorá dodala: „Oslava narodenín Karla Gotta preto prebehne v širšom rodinnom kruhu až neskôr, keďže i dcéra Lucia je na dovolenke mimo Českej republiky.“ Touto informáciou tak hovorkyňa odtajnila, že na Gottovej oslave sa zúčastní i jeho druhá dcéra.