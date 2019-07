Herečka Pauhofová už neskrýva mladšieho milenca: Nežnosti aj vášnivé bozky na festivale

Už ho netají! Vlani v októbri sa prevalilo, že herečka Táňa Pauhofová (35) randí so zajačikom Jonatánom Pastirčákom (25), mladším o desať rokov.

O sympatickej ryšavke je však veľmi dobre známe, že o svojich románikoch na verejnosti nehovorí. Svoje súkromie si vždy úzkostlivo strážila. Zdá sa však, že vzťah s mladým umelcom je momentálne natoľko vážny, že sa ho rozhodla naďalej neskrývať. Zamilovaný párik sa počas víkendu totiž objavil na hudobnom festivale a nevedeli sa od seba odtrhnúť.

Herečka Táňa Pauhofová má za sebou viacero stroskotaných vzťahov. Minulý rok na jeseň si však jej srdce získal umelec Jonatán Pastirčák. Cestu si k sebe dvojica našla v Slovenskom národnom divadle, kde Táňa trávi ako herečka veľa času a jej nový objav je na tom obdobne.

V tom čase totiž v divadle tvoril hudbu k pripravovanému predstaveniu Antigona. „Áno, ľúbim Táňu P.,“ napísal vlani vyštudovaný zvukový inžinier na otázku Nového Času, či môže potvrdiť informáciu o vzťahu s Pauhofovou. Odvtedy sa ani jeden z dvojice k svojmu súkromiu nevyjadroval.

Nežnosti na verejnosti

Najnovšie sa ruka v ruke Pauhofová so svojím mladým zajačikom objavili v sobotu podvečer na hudobnom festivale Pohoda na trenčianskom letisku. Obaja boli nahodení do športového ležérneho oblečenia, Táňa si dokonca zvolila aj čapicu na hlavu. „Správali sa veľmi zamilovane. Stále sa vodili za ruky,“ prezradil jeden z návštevníkov akcie. Fotograf Nového Času dokonca Pauhofovú zachytil v intímnej chvíli so svojou láskou, s ktorou randí takmer rok.

Na festivale medzi stanmi sa zaľúbenci vášnivo bozkávali a nerobilo im žiadny problém, že sa okolo nich pohybuje množstvo ľudí. „Ruka v ruke kráčali k stanu s jedlom. Potom sa po chvíľke zastavili, začali sa objímať, on ju hladkal po líci a potom sa bozkávali,“ dodal návštevník. Keď však Pauhofová zazrela fotografa, strhla sa a odišla preč. Je teda zrejmé, že Táňa svoju lásku k Jonatánovi už neskrýva a konečne sa ju rozhodla ukázať na verejnosti.