Obavy organizátorov Pohody sa naplnili: Náhla búrka aj nečakaná zrážka lietadiel!

Báli sa najhoršieho! Najväčší festival na Slovensku aj tento rok prilákal 30-tisíc návštevníkov. Počasie bolo ako na hojdačke.

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

Počas soboty prišla dokonca náhla búrka, ktorá prerušila všetky koncerty a vystúpenia umelcov. Organizátori usmerňovali ľudí, aby nedošlo k nešťastiu. Smola sa lepila na päty známemu spevákovi, keď do jeho lietadla narazilo iné. Čo sa stalo?

Areál festivalu Pohoda na letisku v Trenčíne praskal vo švíkoch. Aj tento rok bola hudobná udalosť roka vypredaná ešte pred začiatkom. Návštevníci si prišli vychutnať množstvo vystúpení svetových umelcov. Počas koncertu slovenskej kapely Korben Dallas o 18. hod. však prišiel šok. Nielen toto vystúpenie, ale všetky podujatia na akcii boli prerušené. „Práve nám povedali, že sa blíži poriadna smršť, a preto musí byť festival prerušený. Musíme byť minimálne dva metre od nosných kovových stĺpov stanu. Veríme, že to prejde a budeme sa ďalej zabávať ako predtým,“ povedala Novému Času partička mladých ľudí, ktorí neskrývali sklamanie.

„Z prehánky sa vyvinula búrka. Okrem dažďa a zosilneného vetra pozor aj na blesky, je tu tiež slabá šanca na malé krúpy,“ znel oznam na sociálnych sieťach od organizátorov. Celý festival bol na približne pol hodiny pozastavený. V jednom zo stanov si návštevníci spríjemňovali čakanie a začali spievať pesničku Macejko. Na pódiu sa v tom čase nazvučovala škandinávsko-balkánska kapela Trio katastrofa, ktorá prekvapila všetkých, keď známu skladbu začala hrať. Nakoniec sa počasie umúdrilo a Pohoda pokračovala s bohatým programom až do rána.

Nepríjemné prekvapenie

Nepríjemne prekvapený bol na festivale spevák skupiny Slobodná Európa Miloslavov Láber alias Whisky. Ten je vášnivý pilot lietadiel a s jedným vyvážal záujemcov aj počas Pohody. "Včera som odparkoval lietadlo a ráno som ho našiel takto. Pilota Pilatusu radšej nekomentujem a ďakujem tým múdrym pánom, ktorí nám zakázali počas Pohody používať naše domovské letisko. Ak by sme z neho lietali ako doteraz x rokov, bolo by teraz pekne doma v hangári. Nalietal som s ním za 10 rokov stovky hodín. Zbohom miláčku," napísal Whisky na facebooku k fotkám zdemolovaného lietadla. Chvalabohu v ňom nesedel, inak by sa to mohlo skončiť tragicky.

Odvaha im nechýbala

Aj tento rok chceli návštevníci zaujať outfitmi. Kým jeden prišiel na „osedlanom koňovi“, mladá slečna nahodila len šteklivé plavky. Párik sa zase ukážkovo zladil.

Lístky zdražejú

Tohtoročná trojdňová vstupenka na festival stála 99 eur, po novom sa to však zmení. Organizátori spúšťajú už dnes predaj na budúcu sezónu. Do konca roka bude za rovnakú cenu, no od januára zdražie o desať eur.