Tour de France, to je aj veľká bitka o zákazníka: Takto sa čaká v cieli na Sagana a spol.

Zabaviť tisíce fanúšikov je jednou z najdôležitejších úloh organizátorov najchýrnejších cyklistických pretekov na svete.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Tour de France láka milióny divákov nielen k televíznym obrazovkám! Je magnetom aj pre tých, ktorí to chcú zažiť naživo. Vidieť všetko na vlastné oči. Takých sú tisícky! Nelenia a do Francúzska prichádzajú v čase cyklistického sviatku naozaj z celého sveta. No a aj o nich sa musia organizátori postarať! V cieľových mestách sa potom predbiehajú, kto zabaví priaznivcov cyklistiky lepšie.

Sagan spôsobil v cieli rozruch: Tourminátor vošiel do cesty autobusu

Kto vymyslí lepšiu reklamu pre svoj produkt, lebo Tour je aj veľká bitka o zákazníka! A tak Francúzi ponúkajú svoje minerálne vody, horčicu, noviny vždy na alegorických automobiloch, na aké sme u nás boli zvyknutí z prvomájových osláv. Vybrali sme niekoľko momentiek z cieľa sobotnej ôsmej etapy, v ktorej Peter Sagan obsadil piatu priečku.