LGBT komunita žiada demisiu izraelského ministra: Za vyjadrenia o homosexuáloch je pod paľbou drsnej kritiky

Novovymenovaný minister školstva v izraelskej vláde je terčom ostrej kritiky za svoje vyjadrenie ohľadom konverznej terapie homosexuálov.

Komunita LGBT organizuje v nedeľu večer v Tel Avive zhromaždenie, na ktorom chce žiadať demisiu ministra školstva Rafiho Pereca. Informovala o tom agentúra DPA. Perec, ktorý pôsobí aj ako rabín, vyvolal v Izraeli polemiku, keď v rozhovore pre izraelskú televíziu vyslovil podporu konverznej terapii zameranej na modifikáciu sexuálnej orientácie homosexuálov a bisexuálov.

"Myslím, že sexuálnu orientáciu ľudí (z komunity) LGBT je možné meniť," uviedol Perec a dodal, že aj on sám túto terapiu poskytoval. Spresnil súčasne, že by nebolo vhodné túto terapiu vnucovať. Zdôraznil tiež, že žiadne dieťa, bez ohľadu na svoju pohlavnú orientáciu, by nemalo byť vylúčené zo vzdelávacieho systému.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu a viacerí poslanci jeho strany Likud odsúdili ústretovosť ministra školstva ku konverznej terapii a zdôraznili, že Perec nehovoril v mene vlády. V podobnom duchu sa vyjadrili aj zástupcovia ďalších politických strán v Izraeli.

Perecove homofóbne výroky vyvolali pobúrenie vo viacerých organizáciách spätých s komunitou LGBT, ktoré upriamili pozornosť na to, že "človek s takýmito názormi je zodpovedný za vzdelávací systém". Ministrove výroky odmietli aj viaceré lekárske združenia v Izraeli, ktoré poukázali na to, že podobné kontroverzné terapie ohrozujú život pacienta.

"Žiadna terapia nemôže zmeniť pohlavnú orientáciu. Konverzné terapie sú nielen zbytočné, ale môžu viesť až k samovražde. Minister školstva ohrozuje životy mnohých ľudí," uvádza sa v jednej z výziev lekárov.