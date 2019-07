Mizík mal žiadať políciu o vypátranie autora statusu: Bolo by to celé uveriteľnejšie, tvrdí Hrabko

Poslanec ĽSNS Stanislav Mizík sa mal od hanlivého statusu, ktorý mu bol pripisovaný, dištancovať oveľa dôraznejšie a mal žiadať políciu o vypátranie toho, ako sa status na sociálnu sieť dostal.

V diskusii na Tablet TV to povedal publicista Juraj Hrabko s tým, že v takom prípade by jeho argumentácia, podľa ktorej status nepísal on osobne, bola uveriteľnejšia.

Mizíka totiž senát Najvyššieho súdu (NS) SR 9. júla definitívne zbavil obžaloby za extrémistické trestné činy. "Vykonaným dokazovaním sa nepreukázalo, že práve obžalovaný skutok spáchal," uviedol predseda trojčlenného senátu NS SR v odôvodnení rozsudku.

"Nepoznám druhé také rozhodnutie, zrejme ide naozaj o precedens. Treba to zobrať na vedomie. Aj takto vyzerá právny štát na Slovensku. Tomuto rozhodnutiu nerozumiem," reagoval Hrabko. "Chýbala tam uveriteľnosť toho, že to naozaj nebol on. Máme na stole rozhodnutie súdu, ktoré treba vziať na vedomie, ale aj tak si mnohí myslíme, že to bol pán poslanec," povedal.

Na druhej strane, s vývojom techniky naozaj pribúdajú možnosti, ako vyrobiť falošný status, zvukový záznam, alebo dokonca video. "Štát na to môže reagovať iba legislatívnymi opatreniami, ktoré musia byť v súlade s ústavou a medzinárodnými dohovormi," naznačil Hrabko, že by sa nad situáciou mali zamyslieť aj legislatívci na ministerstvách alebo v politických stranách.