Kate a Meghan opäť spolu na Wimbledone: Ako najlepšie kamarátky! Pozrite, koho vzali so sebou

Všetky spory zažehnané? Neustále súperiace a rozhádané vojvodkyne Kate a Meghan sa v sobotu objavili na Wimbledone s úsmevmi od ucha k uchu!

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Napodobnili tak ich prvú spoločnú účasť spred roka, kedy si na Wimbledon vyrazili bez manželov. Kate v zelených šatách Dolce & Gabbana a Meghan v typickej košeľovej kombinácii so sukňou Hugo Boss, pútali pohľady. Napriek tomu, že na Wimbledone trávili čas spolu, prišli oddelene, uvádza portál People. A to z jednoduchého dôvodu! Kate a Meghan už nežijú spoločne v Kensingtonskom paláci kvôli sťahovaniu Meghan a Harryho do sídla Frogmore vo Windsore.

Dve urodzené mamičky v ten deň prekvapivo nešetrili úsmevmi a dobrou náladou. Vôbec po prvý raz im robila spoločnosť aj Pippa Middleton, sestra Kate. Všetky tri sa sústredili na hru Meghaninej dobrej kamarátky Sereny Williams, ktorú napokon zdolala rumunská tenistka.