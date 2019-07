Neymar prehovoril o svojej budúcnosti: Potrebujem sa naplno vrátiť do tréningu

Brazílsky futbalista Neymar sa podľa vlastných slov už takmer úplne zotavil zo zranenia členka, pre ktoré vynechal juhoamerický šampionát Copa America.

Najdrahší hráč sveta to uviedol pre domáce média krátko pred návratom do Paríža, kde by sa mal zapojiť do tréningového procesu jeho PSG.

"Môj členok je v poriadku. Jediné čo teraz potrebujem, je naplno sa vrátiť do tréningu," uviedol dvadsaťsedemročný útočník.

Francúzske médiá celý týždeň farbisto informovali o nevôli vedenia úradujúceho francúzskeho šampióna, keďže Neymar absentoval na prvom tréningu pred novou sezónou. Hráč zostal v Brazílii, kde sa zúčastnil na charitatívnom podujatí organizovanom vlastnou nadáciou. Následne odmietol obvinenia zo strany PSG s tým, že natáčanie reklamného spotu pre jeho nadáciu mal dlhodobejšie naplánované a odobrené.

Špekulácie o nezhodách a možnom návrate do španielskej FC Barcelony tiež rozvírila fotka jeho otca v drese katalánskeho klubu, ktorú Neymar zverejnil na internete. "Neymar môže opustiť PSG, len ak príde ponuka, ktorá nám bude vyhovovať," vyjadril sa dávnejšie k prestupovým špekuláciám športový riaditeľ PSG Leonardo. Informáciu priniesla agentúra AFP.