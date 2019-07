Preboha, čo to tam vyvádza? Modelka Naomi Campbell má počas každého letu svojský rituál

Modelka Naomi Campbell má panický strach zo špiny.

V lietadle nosí rúško a dezinfikuje sedadlo prípravkom Dettol, aj keď si sadá do prvej triedy či súkromného lietadla. Na cesty si vždy berie gumové rukavice a má z toho istý cestovný rituál. Vytiahne ich spolu s Dettolom a vyčistí sedadlo, tácku, diaľkové ovládanie televízie, roletu na okienku, operadlo a všetko ostatné. Štyridsaťdeväťročná hviezda sa totiž desí infekcie.

Fotogaléria 10 fotiek v galérii

"Servítky s Dettolom. Očistíte nimi všetko, čoho sa dotýkate. Všetko, čoho by ste sa mohli dotknúť. Všetky tie veci, na ktoré môžete položiť ruky. To robím zakaždým, keď vstúpim do lietadla. Je mi jedno, čo si o mne ľudia myslia. Je to moje zdravie a cítim sa potom lepšie," tvrdí Naomi vo videu na YouTube, ktoré spravila počas letu. V lietadle má pritom rúško na ústach.

To má vraj preto, že ventiláciou v lietadle kolujú všetky vírusy a baktérie, ktoré ľudia vypustia do priestoru. "Nakoniec sedím takto s maskou po celú dobu letu. Je jedno, aké lietadlo to je, súkromné ​​či komerčné, keď lietadlo klesá, ľudia kašlú a kýchajú a prskajú a to ma privádza k šialenstvu," dodáva Campbell.