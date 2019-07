Na povrch vyplávalo drsné tvrdenie: Odstúpil Trump od jadrovej dohody kvôli zlomyseľnosti voči Obamovi?

Americký prezident Donald Trump odstúpil od medzinárodnej dohody o iránskom jadrovom programe zo zlomyseľnosti voči svojmu predchodcovi Barackovi Obamovi, ktorý dohodu s Teheránom uzavrel.

Napísal to britský denník Mail on Sunday, ktorý tak zverejnil ďalšiu časť uniknutých diplomatických depeší kritických voči Trumpovej administratíve, ktoré bývalý britský veľvyslanec v Spojených štátoch Kim Darroch poslal do Londýna. Darroch kvôli afére tento týždeň rezignoval, lebo vyhlásil, že v danej situácii nemôže svoju funkciu vykonávať.

Trump dohodu s Iránom dlhodobo kritizoval ako nedostatočnú, pretože by podľa neho nezabránila Teheránu vyvinúť jadrové zbrane. Vlani v máji sa vtedajší britský minister Boris Johnson, ktorý sa teraz uchádza o premiérsky úrad, vydal do Washingtonu, aby Trumpa skúsil presvedčiť, aby od dohody neodstúpili. Spojené štáty aj tak zmluvu vypovedali.

Darroch potom Johnsonovi do Londýna napísal, že sa zdá, že republikán Trump koná z osobných dôvodov, pretože s dohodou svojho demokratického predchodcu nesúhlasí. Poukázal na to, že medzi prezidentskými poradcami panujú rozpory a že Biely dom nemá žiadnu bezprostrednú stratégiu, čo po odstúpení od dohody robiť.

V depešoch Darroch uvádza, že administratívu zachvátil diplomatický vandalizmus, ktorý má očividné ideologické a osobné dôvody. "Bola to Obamova dohoda," citoval nedeľník bývalého veľvyslanca. Dohoda, ktorú v roku 2015 uzavreli s Iránom tiež Francúzsko, Británia, Nemecko, Čína a Rusko, zmiernila protiiránske ekonomické sankcie výmenou za spomalenie iránskeho jadrového programu.

Darroch v depešiach, ktorých časť Mail on Sunday zverejnil prvýkrát pred týždňom, za posledné dva roky do Londýna okrem iného odkázal, že Trump je "nestabilný" a "neschopný" a jeho vláda "nešikovná" či "úplne nefunkčná". Trump po zverejnení týchto správ začal ambasádora kritizovať a vyhlásil, že s ním USA už nebude spolupracovať.