Zrušený koncert JLo, Times Square bez svetla a zaseknuté výťahy: Na Manhattane zažili masívny výpadok prúdu!

Požiar transformátora v New Yorku spôsobil v sobotu večer výpadok prúdu na Manhattane.

Bez elektriny sa ocitli státisíce ľudí práve v čase, keď sa v srdci Manhattanu malo konať divadelné predstavenia a ďalšie kultúrne podujatia a oblasť bola plná turistov. Zasiahnuté boli aj obchody a metro, zastavili sa výťahy, informovala v noci na nedeľu agentúra AP. Elektrárenská spoločnosť Con Edison uviedla, že dodávky prúdu, ktoré boli prerušené pred 19:00 miestneho času, sa podarilo obnoviť pred polnocou.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Hasiči uviedli, že požiar, ktorý prepukol na ulici West 64TH Street, zasiahol stovky tisíc odberateľov v 30 blokoch od námestia Times Square až po 72. ulici a Broadway. Návštevníci divadiel boli nútení vyjsť na ulicu, na Times Square stmavli obrie veľkoplošné obrazovky, prevádzka metra sa takmer zastavil. Výpadok elektriny postihol večer okrem iného aj komplex Rockefeller Center. v Madison Square Garden bol prerušený koncert so speváčkou Jennifer Lopez. Aréna bola evakuovaná.

Niektorí účinkujúci z muzikálu Come From Away usporiadali improvizované predstavenie pre sklamaných návštevníkov ich divadla priamo na ulici, uviedla AP.

Newyorský guvernér Andrew Cuomo nariadil miestnym úradom vyšetrovanie príčin výpadku prúdu, ktorý postihol veľkú časť Manhattanu. Cuomo povedal, že hoci neboli hlásené žiadne zranenia, "už samotná skutočnosť, že sa to stalo, je neprijateľná". Podľa AP výpadok prišiel na výročie blackoutu z roku 1977, kedy zostala bez prúdu väčšina New Yorku.