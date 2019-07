Zmení klub? De Light sa nezapojil do predsezónneho tréningového kempu Ajaxu Amsterdam

Holandský futbalista Matthijs de Ligt nenastúpil do predsezónneho tréningového kempu Ajaxu Amsterdam. Oznámili to predstavitelia klubu s tým, že pravdepodobne opustí tím a prestúpi do Juventusu Turín.

Pred novinárov prišiel so smutnou správou: Srbský tréner ide bojovať s leukémiou Dvadsaťosemčlenná výprava Ajaxu začne prípravu v rakúskom Brambergu. Minulý týždeň uviedol agent Mino Raiola holandskému denníku De Telegraaf, že Ajax sa s Juventusom dohodol na odstupnom 135 miliónov eur. Stredný obranca by mal podpísať zmluvu na päť rokov v hodnote dvanásť miliónov eur. "Už čakáme na prevod, preto s nami necestuje," vyhlásil klub.