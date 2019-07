Šokujúci zvrat v prípade tragickej nehody rodiny z Turne nad Bodvou: Ján si zabil otca aj sestru

Ďalšia zbytočná smrť na cestách! Rodina z Turne nad Bodvou sa v piatok podvečer vracala z nákupov. Ján (20), ktorý viedol auto, nedal podľa polície prednosť vozidlu idúcemu oproti a došlo k čelnému nárazu. Výsledok dopravnej nehody je šokujúci.

Mladík prišiel v jednej sekunde o otca Jána († 52) aj sestru Melindu († 26). On sám, jeho matka aj rodinný známy bojujú stále o život. Fatálne následky mala nehoda navyše aj pre posádku z druhého auta, kde na mieste zomreli muž aj žena.

Rodina z Turne nad Bodvou zažíva najťažšie obdobie v živote. Spoločný dom si kúpili len pred 4 rokmi. Obyvatelia v dedine stále netušia, prečo a za akých okolností došlo k tragickej zrážke. Sestra nebohého otca Jána prežíva rodinné nešťastie veľmi ťažko. Po prebdenej noci v sobotu ráno stále nevedeli, čo sa vlastne stalo. „Polícia nám stále nič nepovedala. Vieme len to, že v piatok podvečer sa vracali z nákupu v Moldave nad Bodvou,” uviedla s tým, že jej nebohý brat Ján († 52) aj jeho syn spoločne pracovali v kovovýrobnej spoločnosti v neďalekom Drienovci.

Pri zrážke však neprišiel o život len otec rodiny, ale aj jeho dcéra a šoférova sestra Melinda († 26). „Pacientka, žiaľ, krátko po prevoze do nemocnice zomrela,“ skonštatovala hovorkyňa nemocnice Ivana Stašková. Ján, ktorý mal nehodu zaviniť, je v umelom spánku a operovali mu obe nohy, jeho mama Helena (47) utrpela ťažké zranenia a museli ju dokonca resuscitovať. Podobne je na tom aj spolucestujúci Vladimír (31), ktorý si z nehody odniesol zlomeninu rebier, pleca a ramena a v ťažkom stave bol taktiež prevezený do nemocnice v Košiciach.

Príčina nehody

Obrovský smútok však nebude prežívať len táto rodina z Turne nad Bodvou. Fatálne následky mala nehoda aj pre Alberta († 51) z Jablonova nad Bodvou a jeho spolujazdkyňu Evu († 59), ktorí práve smerovali do práce do Košíc a nedokázali zrážke zabrániť. Polícia v oficiálnom stanovisku uviedla, že 20-ročný Ján, ktorý viedol VW Golf, pri odbočovaní z hlavnej cesty na vedľajšiu, smerom do Turne nad Bodvou, nedal prednosť v jazde oproti idúcemu vozidlu. „Celková škoda spôsobená na vozidlách bola vyčíslená na cca 4 500 eur,“ uviedla krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová s tým, že vyšetrovateľ už začal trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia.