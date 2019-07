Fantastický úspech Gabriely Gajanovej: Na ME získala bronz, Íri podali protest

Slovenská atlétka Gabriela Gajanová získala v behu na 800 metrov na majstrovstvách Európy do 23 rokov bronzovú medailu. Na šampionáte vo švédskom Gävle finišovala v sobotňajšom finále na štvrtej pozícii, ale pôvodne tretiu Nadiu Powerovú z Írska diskvalifikovali. Zvíťazila Britka Jemma Reekieová, striebro si vybojovala jej krajanka Ellie Bakerová.

Ako však informoval Slovenský atletický zväz (SAZ) na svojom oficiálnom facebookovom profile, írska výprava podala protest proti diskvalifikácii Powerovej. "Išlo o kontakt približne na méte 600 m, Írku diskvalifikovali podľa pravidla IAAF 162.2 - obstructing another athlete (prekážanie inému športovcovi). Jury teraz skúma video zo spornej situácie," napísal SAZ.

Iba 19-ročná zverenka Pavla Slouku v AK ZŤS Martin vyhrala svoj štvrtkový rozbeh a júnovým výkonom 2:00,58 minúty vedie európske tabuľky v tejto vekovej kategórii. Finále začala v šiestej dráhe a po zbehnutí sa držala v popredí. V cieľovej rovinke síce nedokázala finišovať na medailovej priečke, no pokiaľ zostane v platnosti diskvalifikácia Powerovej, definitívne pridá ďalší úspech k bronzom z ME 2016 do 18 rokov a juniorských ME 2017. Už istá účastníčka jesenného svetového šampionátu v katarskej Dauhe sa nedávno premiérovo predstavila aj v prestížnej Diamantovej lige.

ME v atletike do 23 rokov v Gävle:

ženy - 800 m: 1. Jemma Reekieová 2:05,19 min, 2. Ellie Bakerová (obe V. Brit.) 2:06,33, 3. Gabriela GAJANOVÁ (SR) 2:06,78, 4. Angelika Sarnová (Poľ.) 2:07,46, 5. Elena Bellóová (Tal.) 2:07,59, 6. Selina Fehlerová (Švaj.) 2:07,79