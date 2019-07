Most-Híd oslavuje 10 rokov, vo vzduchu visí jediná otázka: Prežijú bugárovci ďalšie voľby?

Bugárova (61) strana Most-Híd oslavuje desiate výročie založenia. Viac ako oslavy jubilea existencie na politickej scéne však bugárovci riešia otázky svojej budúcnosti. Podľa posledných prieskumov by sa strana totiž nedostala ani do parlamentu. Zachráni Most spojenie s ostatnými maďarskými stranami?

Strana zrodená z konfliktu a Bugárovej porážky. Most-Híd vznikol pred desiatimi rokmi a zadefinoval sa ako strana spolupráce, tolerancie a porozumenia, ktorej hlavným programom bola snaha o uzmierenie medzi Maďarmi a Slovákmi, ako aj ostatnými národnostnými menšinami a etnickými skupinami. Jeho vzniku však predchádzala Bugárova prehra v súboji o post predsedu SMK s Pálom Csákym (63) v roku 2007.

Bugár sa po 9-ročnom pôsobení na čele strany nezmieril so stratou líderského postu a s časťou poslancov z SMK odišiel a po doplnení o slovenských politikov založil Most. Bugárovcom sa odvtedy podarilo dostať trikrát do parlamentu a dvakrát boli aj súčasťou vlády - v roku 2011 v Radičovej a od roku 2016 aj v terajšom vládnom kabinete.

„Uplynulé desaťročie jednoznačne dokázalo, že naša vízia, ktorú sme pred desiatimi rokmi vytvorili, bola správna a priniesla výsledky v prospech menšín a regiónov. Naša politika, založená na multietnickom princípe, má svoje opodstatnenie aj v budúcnosti,“ zhodnotil líder Béla Bugár pôsobenie na politickej scéne.

Desať rokov a dosť?

Vstup Mosta do súčasnej koalície so Smerom a SNS sa však nepáčil časti jeho voličskej základne a strane ku koncu volebného obdobia akoby dochádzal dych. Bugárovi, ktorý pred voľbami v roku 2016 deklaroval, že so Smerom do vlády nevstúpi a počas minuloročnej marcovej krízy po vražde novinára Jána Kuciaka († 27) a jeho snúbenice podržal súčasnú koalíciu a odvrátil predčasné voľby, sa pomaly začína strácať pevná zem pod nohami. Jeho strana sa už dlhšie podľa prieskumov verejnej mienky pohybuje na hranici zvoliteľnosti a podľa posledných čísiel by sa do parlamentu ani nedostala.

Po neúspešných eurovoľbách preto Bugár ponúkol svoju rezignáciu, no predsedníctvo strany to odmietlo. Ostrieľaný harcovník preto v čase desiateho výročia založenia svojho politického diela rieši, ako mu zachrániť kožu, či aspoň predĺžiť životnosť. Most aktuálne rokuje s SMK, Maďarským fórom Zsolta Simona (48) aj s ostatnými maďarskými stranami o spojení či inej volebnej spolupráci.

„Počas rokovania boli nastolené štyri možnosti - kandidovať samostatne, spoločná kandidatúra na kandidátke Mosta-Híd, vytvorenie novej volebnej strany alebo koalícia, na ktorú sa vzťahuje sedempercentné kvórum. Počas rokovania sa potvrdilo, že dve z týchto riešení nie sú reálne - a to spoločná kandidatúra na kandidátke Mosta-Híd a vytvorenie novej volebnej strany,“ informovalo tlačové oddelenie Mosta-Híd s tým, že rokovania budú ďalej pokračovať.

PREKÁŽKOU SÚ OSOBNÉ SPORY Otvoriť galériu Ján Baránek, politológ Zdroj: anc

Ján Baránek, politológ

- Pokiaľ sa nespoja, hrozí, že sa žiadna etnická maďarská strana do parlamentu nedostane. Jediné východisko je pre nich integrácia alebo koalícia. Keby SMK a Most-Híd išli do koalície, tak by určite získali potrebných 7 percent. Do čela tejto koalície by sa však nemohol postaviť Béla Bugár, ale musel by to byť niekto nový. Problém je tiež ten, že Béla Bugár má zlý vzťah s Viktorom Orbánom a Orbán má dobré vzťahy s SMK. Pokiaľ odstránia tie osobné animozity, ktoré tam existujú medzi predstaviteľmi tých strán, tak by sa určite dohodli. Teraz ide o to urobiť nejaký kompromis - napríklad, že by dali iných ľudí do vedenia obidvoch strán. Ak si to medzi sebou nevyriešia bude to na úkor maďarského voliča na Slovensku.