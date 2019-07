Miriam podrazila jej vlastná klientka: Nehoráznosť! Z toho, čo urobila po zákroku, vám zovrie žlč

Neskutočná trúfalosť! Vizážistka Miriam Madová (43) už 9 rokov poskytuje klientkam vysoko kvalitné služby.

Robí permanentný mejkap a ovláda všetky techniky tetovania. Pracovala pre niekoľko módnych návrhárok, líčila modelky a podieľala sa aj na výrobe známej relácie v TV Markíza O 10 rokov mladší. Pre jej renomé ju vyhľadáva veľa žien. Medzi nimi bola aj jedna, ktorá si nechala opraviť spackané obočie, lenže potom akosi „zabudla“ zaplatiť. Mamička Veronika neskrývala po pôrode v petržalskej nemocnici zdesenie: Syna mi priniesli v takomto stave!

Miriam je známa pre precíznu prácu a profesionálny prístup k zákazníčkam. Dokáže zachrániť aj kozmetické katastrofy, s ktorými dámy občas odídu z iných salónov. Klientka, ktorá sa jej predstavila ako Petra Z., chcela opraviť vytetované obočie, ktoré jej urobili na jednej strane vyššie, než na druhej.

„Bola objednaná už týždeň. No, keď som volala v dohodnutý deň ráno, či stretnutie platí, tak číslo nefungovalo. Potom mi volala z utajeného čísla, lebo som asi 3 minúty meškala s tým, že má nové číslo, lebo menila prácu,“ vysvetľuje Miriam. Ako každej klientke, aj údajnej Petre dala vypísať zdravotný dotazník. „Tam uviedla telefónne číslo, ktoré neexistuje, no to som zistila až neskôr,“ povedala Miriam. Klientka potrebovala opraviť obočie, čo predstavuje náročnejší úkon a tak jej Miriam povedala, že suma bude 300 eur. „Všetko sme skonzultovali, nakreslili, ona to odobrila a po dvoch hodinách bola unesená z výsledku,“ skonštatovala si vizážistka.

Problém však nastal, keď malo prísť k plateniu, pretože Petra nemala pri sebe dosť peňazí. „Povedala, že si ide po kabelku, ktorú má v aute. Opýtala som sa jej, či si ju tam len tak nechala, lebo ženy bez kabelky väčšinou nechodia,“ povedala Miriam. Klientka jej samozrejme pohotovo odvetila, že kabelku má zamknutú v kufri.

Pôsobila milo a uvoľnene, takže Miriam jej nemala dôvod neveriť. Keď sa dlhšiu dobu nevracala, pokúšala sa jej zavolať na telefónne číslo uvedené v dotazníku, lenže márne. „Prišla ku mne úmyselne s tým, že ma podvedie a jediná vec, čo tu po nej zostala sú slnečné okuliare. Chvíľu som si myslela, že to je skrytá kamera,“ povzdychla si Miriam.

Vizážistke nezostalo nakoniec nič iné, len ísť na políciu a podať na klientku trestné oznámenie, kde jej povedali, že podobné situácie sa odohrávajú aj v kaderníctvách. „Platím si priestory, materiál a tiež dane, určite to nenechám len tak. Za deväť rokov praxe sa mi nič podobné nestalo a pýtam sa, že ak urobila toto, čo spraví nabudúce? Ak ju niekto spozná, dúfam, že sa ozve,“ uzavrela vizážistka.

Opis zlodejky

- žena vo veku do 30 rokov

- dlhé čierne vlasy, veľké oči s nadĺženými mihalnicami, pekná tvár

- postava „krv a mlieko“ postava

- výrazné tetovanie veľkej ľudskej tváre, pri ktorej mala ešte jedno menšie medzi ramenom a lakťom

- čerstvo vytetované obočie a na jednom kúsku ešte vidieť stopy po ružovej farbe