Článok v Novom Čase otvoril šikovným študentom z Popradu dvere do sveta: Záchranár v autosedačke zaujal výrobcov v Amerike

Obrovský úspech. Štvorica stredoškolákov z Popradu vyvinula prístroj, ktorý bude zachraňovať mladé životy.

Ich čip pripevnený na autosedačku dokáže včas varovať pred zabudnutím dieťaťa v aute. Vďaka článku v Novom Čase si ich prototyp všimli investori a pozvali ich do izraelského Tel Avivu na veľkolepú prezentáciu. Mladí Podtatranci teraz majú šancu presadiť sa so skvelým nápadom vo svete.

Nestáva sa často, aby stredoškoláci zaujali svetových biznismenov. Štvorici stredoškolákov Strednej priemyselnej školy techniky a dizajnu v Poprade sa to podarilo vo veľkom štýle. Svoj prevratný nápad odprezentovali v Tel Avive na takzvanom Demo Day pred odbornou porotou, investormi a médiami.

Dostali sa tam vďaka článku v našom denníku, ktorý si prečítal riaditeľ programu Innovation Leaders Open Gate a pozval ich. „Tri dni pred prezentáciou sme sa veľmi tvrdo pripravovali. Keď sme začali hovoriť, všetci stíchli a veľmi pozorne nás počúvali. Potom na nás vychrlili množstvo otázok,“ priblížil svoj životný zážitok Patrik Budzák (18).

Museli presvedčiť

Podľa jeho spolužiačky Dominiky Liptákovej (17) bola prednáška v angličtine. „Nemohli sme sa tam prezentovať ako ustráchané deti. Museli sme ich o našej myšlienke presvedčiť. Nikdy predtým tam stredoškoláci neboli, takže aj oni boli z toho zaskočení. Ale zdá sa, že sme ich presvedčili. Dostali sme niekoľko ponúk z Európy a Ameriky, či už na možnosť spoluinvestovania, alebo odkúpenia nášho nápadu,“ prezradila Dominika, ktorá je autorkou skvelého nápadu.

Timotej Mudrák (18) je autorom čipu, ktorý má sedačku pod kontrolou. „Všetci ocenili jednoduchosť realizácie nápadu a jeho efektivitu pri záchrane dieťaťa. Verím, že to už čoskoro bude deti v aute chrániť. Dnes je cena prototypu asi 40 €, ale pri sériovej výrobe to bude len zlomok z toho, takže bude dostupná pre každého. Čip sa bude dať použiť na každú detskú autosedačku, do každého auta.“

S veľkým srdcom

Na svojich študentov je právom hrdá aj ich profesorka Anna Schenová, ktorá bola v Izraeli s nimi. „Za posledný polrok, čo sa tejto myšlienke venujú, vidím obrovskú zmenu v ich osobnostnom a profesionálnom raste. Išli do toho nie kvôli nejakým výhram, ale kvôli samotnej myšlienke záchrany detí. Sú to už vyspelí mladí ľudia, ale s veľkým srdcom a veľkou skromnosťou.“ Mrzí ju len to, že v medzinárodnej súťaži Social Innovation Relay, ktorú spomedzi 150 tímov na Slovensku vyhrali a cez telemost z Tel Avivu obhajovali v Bruseli, sa nedostali na prvé tri miesta, keďže sa sústredili na osobnú prezentáciu. Po príchode z Tel Avivu na letisku vo Viedni ich čakalo ešte jedno prekvapenie. Priamo tam im zástupca riaditeľa doniesol vysvedčenia, lebo v škole si ich nestihli vyzdvihnúť.

Takto to funguje

1. V krabičke autosedačky sú senzory - jeden zaznamenáva zapnutý detský pás, druhý pohyb a opustenie auta.

2. Ak senzory vyhodnotia krízovú situáciu a do 7 minút sa nezmení, pošle zariadenie cez SMS upozornenie na vybrané čísla.

3. Pokiaľ sa po SMS nič nezmení, prístroj spustí vysoký alarmujúci tón, aby varoval.