Toto Eva a Igor vôbec nečakali: KIA dala výpovede oceneným zamestnancom

Toto vôbec nečakali! Dvojica pracovníkov oddelenia kvality kórejskej automobilky Kia Motors Slovakia cíti voči svojmu dlhoročnému zamestnávateľovi veľkú krivdu.

Svorne tvrdia, že sa z ničoho nič dozvedeli, že v práci končia. Pritom patria k tým najlepším zamestnancom závodu, ich prácu dokonca ocenil aj viceprezident automobilky. Hoci kórejská značka na výrobu áut zápasí s nedostatkom kvalifikovanej pracovnej sily, ktorú si musí voziť zo zahraničia, k slovenským zamestnancom milosrdný prístup nezvolila. Ponúkla im horšie platené miesta a horšie pozície.

Koncom júna mali prísť za zamestnancami oddelenia kvality supervízori, aby im oznámili, že aj keď vykazujú pracovitosť ako málokto, budú sa musieť s prácou rozlúčiť. Hoci Evu (34) a Igora to veľmi zasiahlo, výpovede zatiaľ podrobne nekomentujú. Sú totiž stále v pracovnom pomere. „Neviem, čo budem robiť, poradím sa s rodinou,“ reagovala kvalitárka Eva (34) z Tepličky nad Váhom.

Rozvedená mama s dvoma deťmi a pôžičkami na krku zostala bez práce po 12 rokoch praxe, nadčasov, vyznamenaní viceprezidentom a po kvalifikácii na dopravnej škole. Do reči veľmi nebolo ani Igorovi z Martina. Výpoveď ešte totiž nepodpísal a odkázal nás na odbory, pretože s kolegyňou Evou sú aj odborármi. „Nemôžeme v tejto chvíli povedať, že výpoveď dostávajú preto, lebo sú odborári, to by bola špekulácia. Vieme, že to prišlo znenazdajky a že ide o mladých ľudí s hypotékami aj deťmi, a je nám to ľúto,“ reagoval šéf odborov automobilky Miroslav Chládek.

Urobili organizačné zmeny

Dlhoroční zamestnanci Kie majú strach, že sa ich chce zamestnávateľ zbaviť, pretože neustále prijíma zahraničných pracovníkov, ktorí sú ochotní pracovať za nižšiu mzdu. Podľa informácií z automobilky aktuálne v závode z 3 800 zamestnancov skutočne pracuje už 150 Ukrajincov a prijímať sa podľa informácií Nového Času budú ďalší. „Slovákov neprepúšťame, zahraničnými zamestnancami sme len nahradili nedostatok pracovnej sily zo Slovenska. Otvoriť galériu Eva (34) z Tepličky nad Váhom ukazuje ocenenie podpísané viceprezidentom automobilky. Zdroj: Jana Rojková

Všetci majú rovnaké podmienky bez ohľadu na to, či je to zamestnanec domáci, zahraničný alebo agentúrny,“ reagoval hovorca automobilky Ján Žgravčák s tým, že v Kii bola od 1. júla vyhlásená organizačná zmena na oddelení kvality. Došlo k tomu pre inštaláciu automatizovaných zariadení a skrátenie cyklového času. Aj napriek tomu, že Eva má dlhoročné skúsenosti ako kvalitárka a rovnako ako Igor sa môže pochváliť ocenením, automobilka im ponúkla pracovné pozície na montáži a v lakovni, kde by šli dole s platom takmer o polovicu a na pozície,

Čo im ponúkli

Operátor Lakovňa alebo Montáž

Mzda: 861 €

Práca v trojzmennej prevádzke

Aký plat majú

Mzda: 1 160 €

Motivačný bonus: 348 € (4x ročne)