Horor na Kréte: Slovenka Dana videla, ako korytnačka dohrýzla turistov

Treba sa mať na pozore! Hoci sa letná sezóna iba začala, ministerstvo zahraničných vecí eviduje už niekoľko úmrtí Slovákov v dovolenkových rajoch.

Obrovské horúčavy nezvládajú najmä starší ľudia, ktorí neraz skolabujú, občas sa však ich pobyt pri mori skončí aj tragicky. Príroda dáva z roka na rok viac pocítiť svoju silu. Nedávne vyčíňanie počasia v Grécku malo za následok 7 ľudských životov. Na dovolenke vás však môžu ohroziť aj okolnosti, s ktorými by ste nepočítali. Slovenka Dana (47) sa stala svedkom toho, ako na ľudí zaútočili inak mierumilovné korytnačky.

Zažila doslova hororový zážitok. Slnečné počasie si na Kréte v oblasti Anissaras užíva s rodinou aj Dana, ktorá tu prevádzkuje tenisové kurty, v rezorte má aj vlastné butiky a trávi tu 6 mesiacov z roka. Plávanie s korytnačkami na pláži Aldemar Royal Mare vyhľadáva každoročne množstvo turistov aj zo Slovenska. Nikdy tu však žiadne problémy nezaznamenali, až v týchto dňoch.

Mamičku 4-ročných dvojičiek na smrť vydesilo, čo videla. „Celé to bolo ako z filmu. Panika na pláži. Plavčík začal silno pískať a ukazovať, že všetci okamžite von z mora,“ opisuje desivý zážitok Dana. Následne vzal záchranárske koleso a vyháňal nič netušiacich ľudí z vody. „Nevedeli sme, čo sa deje, more bolo pokojné, až neskôr sme zistili, že na ľudí zaútočili korytnačky,“ vysveľuje Slovenka s tým, že len 5 minút predtým vytiahla z mora svoje malé dvojičky Linu a Maxa (4). Podobný incident sa opakoval aj o pár dní neskôr.

Prečo boli agresívne?

Niečo podobné sa tu nikdy nestalo. Dana, ktorá pozná miestne pomery, tvrdí, že turisti vyrušili korytnačky pri kladení vajíčok. „Chcela naložiť vajíčka a more bolo plné turistov, a tak ich rozháňala kúsaním,“ objasnila s tým, že je čudné, že sa v takom čase vybrali na pláž, pretože vajíčka kladú zväčša v noci a dobre ich zahrabú do piesku.

Narušenie korytnačieho rituálu si nakoniec odniesli 6 ľudia, ktorí na stretnutie s týmito inak mierumilovnými tvormi tak skoro nezabudnú. „Kúsali ich do zadku a do nôh, jeden bol dohryzený do krvi, ďalšiemu stiahla kožu, iní mali len modriny,“ spomína na nezvyčajnú udalosť a dodáva, že ľudí okamžite prevážali do nemocnice.

Poistenie uhradí aj prevoz domov

Matej Neumann, Union poisťovňa

Najčastejšie škody dovolenkárov jednoznačne súvisia s rôznymi ochoreniami - ide najmä o ochorenia horných dýchacích ciest a o rôzne žalúdočné problémy a tiež s úrazmi, ktoré sprevádzajú rôzne dovolenkové aktivity, ktorým sa štandardne počas roka nevenujeme. Cestovné poistenie v tomto prípade ale naozaj neradno podceňovať, pretože pokiaľ sa v zahraničí vyskytne zdravotný problém, kde je potrebná napríklad hospitalizácia, prípadne špeciálny prevoz naspäť domov, náklady sa môžu vyšplhať až na desiatky tisíc eur. Podobne je tomu aj pri prevoze telesných pozostatkov na Slovensko, ktoré je tiež súčasťou krytia cestovného poistenia.

Kareta obyčajná

Veľkosť: 90 až 270 cm

Váha: 135 až 454 kg

Výskyt: v Atlantiku, Pacifiku, v Indickom oceáne aj v Stredozemnom mori

Sexuálna zrelosť : od 17. do 33. roku života

Dĺžka života: 47 až 67 rokov

Reprodukčný cyklus : Nakladú 4 hniezda a potom nekladú vajcia 2 až 3 roky

Úmrtia Slovákov vzahraničí od začiatku júna:

Slovinsko – 2 (zranenia v dôsledku dopravnej nehody)

Francúzsko – 2 (1 úmrtie vysokohorská turistika + 1 neuvedené)

Taliansko – 2 (1 utopenie + 1 neuvedené)

Maďarsko - 1 (zranenia v dôsledku pádu do vody)

Grécko – 1 (infarkt na pláži)

Chorvátsko – 1 (infarkt na pláži)

Turecko – 2 (úmrtia na infarkt)

Egypt – 1 úmrtie ( kolaps na pláži)

Grécko

Kolaps penzistky na pláži

Na autobusový zájazd do Grécka nezabudne ani Renáta, ktorá pracuje ako korektorka. Pár dní po príchode zastihla účastníkov zájazdu nepríjemná udalosť. „Jedna pani, ktorá mala už po 60-ke, sa vybrala plávať, a keď vyšla z mora, zrazu len spadla na zem,“ opísala tragickú smrť Slovenky Renáta. Neskôr im smrť potvrdil aj delegát. „Nedozvedeli sme sa presnú príčinu, ale zrejme to bol infarkt,“ povedala s tým, že k nešťastiu došlo začiatkom júna na Chalkidikách v Grécku.