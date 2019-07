Jedna správa jej zmenila celý život: Evon (58) najskôr zaváhala, teraz ju spoznáva celý svet!

Keď 58-ročnej Londýnčanke prišla správa z modelingovej agentúry, považovala to za vtip.

Evon Brennan dostala na svojom LinkedIn profile správu od modelingovej agentúry s otázkou, či neuvažovala nad modelingom. Správu okamžite vymazala a považovala to za vtip alebo omyl. Časom jej ale prišlo z rovnakej agentúry viacero správ, preto sa napokon rozhodla, že odpíše. "Najprv som z toho nemala dobrý pocit, ale stretla som sa s Fleur Brady, spoluzakladateľkou modelingovej agentúry, ktorá sa zameriava na staršie ženy," cituje jej slová zahraničný portál Metro.

"Potom som sa stretla aj so samotnou majiteľkou. Boli to všetci veľmi milí ľudia. Súhlasila som teda, ale stále som to nebrala vážne," hovorí. Veci na seba nenechali dlho čakať a o štyri dni Evon s celým tímom profesionálov odletela do Nemecka, aby pózovala pre Schwarzkopf. Odvtedy spolupracovala s mnohými veľkými svetovými značkami, medzi nimi bol napríklad aj Primark.

"Je to výnimočná práca. Všetci chápu, že už nie som najmladšia, preto mi doprajú odpočinku, koľko potrebujem," hovorí Evon. Konečne rozumie tomu, čo všetko zahŕňa táto práca a je pyšná na tím profesionálov, s ktorými pracuje. "Niekedy pracujem celé dni, ale momentálne píšem román, aby som naplno využila všetok čas".

Pozrite si tento príspevok na Instagrame Renaissance. Príspevok, ktorý zdieľa Evon Brennan (@brennanevon), 21 Máj 2019 o 7:13 PDT

Evon je rada, že modelingový priemysel podporuje aj staršie generácie. "Všetci môžeme nosiť pekné oblečenie a vyzerať moderne," tvrdí. Okrem toho pracuje ako učiteľka spevu a konečne si užíva život naplno. "Veľa cestujem, zarábam si celkom dosť peňazí a robím niečo, na čo som doteraz nikdy ani len nepomyslela," dodáva na záver žiadaná modelka.