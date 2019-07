Výpoveď policajta zasahujúceho v centre Bratislavy: Pri zásahu boli ultras v početnej prevahe!

V stredu večer sa centrum bratislavského Starého Mesta premenilo na frontovú líniu. Pri strete dvoch táborov zahraničných chuligánov došlo nielen k zraneniam, ale aj obrovským škodám na majetku. O teror v meste sa postarali dve skupiny chuligánov – jednu tvorili priaznivci bulharského klubu Levski Sofia, druhú bandy Cracovie Krakov a Ajaxu Amsterdam. O zásahu policajného komanda prehovoril pre Nový Čas jeden zo zasahujúcich príslušníkov.

Je pravda, že ste situáciu podcenili a výtržnosti vás zaskočili nepripravených?

- Mali sme dostatok informácií o pripravovanej bitke fanúšikov na štadióne. Už sme na to zvyknutí, nebolo to pre nás nič nové. Nič sme nepodcenili, situáciu sme mali pod kontrolou, nedošlo k žiadnym provokáciám.

Prečo sa svedkom zdalo, že prítomnosť polície nebolo počas dňa, keď sa hral aj na Slovane pohárový zápas, dostatočne cítiť?

- Nejaký fyzický stret s veľkým davom je to posledné, čo by sme chceli zažiť aj my. Nebol dôvod, aby sme celý deň chodili po meste v skupinkách a vo výstroji. To, že k niečomu nakoniec došlo, bola fakt nešťastná zhoda okolností. Bitka Sofie a Krakova podľa všetkých informácií v pláne vôbec nebola.

Čašníci a zamestnanci prevádzok tvrdia, že po vypuknutí konfliktu ste boli na mieste do 10 - 15 minút.

- Mali sme pohotovosť kvôli rizikovému zápasu, preto sme tam boli do pár minút. Nie je to nič príjemné, postaviť sa rozvášneným bandám počas konfliktu. Navyše sme ani nemali prevahu, veď ich tam bolo okolo 150. Ale na tom nezáleží. Keď máme ochraňovať ľudí, tak je jedno, koľkým páchateľom čelíme. Veď často je ich aj o mnoho viac ako nás...

Znamená to, že ste nemali početnú výhodu, ale napriek tomu po vašom príchode bolo veľmi rýchlo po všetkom a začalo sa zatýkanie podozrivých?

- Máme svoje vlastné taktické postupy, ktoré nás držali vo výhode. Ukázali sme, že aj v stiesnených priestoroch uličiek hlavného mesta vieme zvládnuť veľkú skupinu agresívnych ľudí.

Čo je z pohľadu člena zásahovej jednotky v takej chvíli najdôležitejšie, aby situáciu zvládol?

- Keď čelíme podobným prípadom, najväčšie je napätie, keď sa k nim blížime. Vtedy sa na nič iné nedá myslieť, iba sa sústrediť na ďalšie momenty. Sme radi, že sa nikomu z okoloidúcich a nevinných civilistov nič nestalo. Ich bezpečnosť je pri zásahoch tohto typu prvoradá.

Po stredajšej bitke poľských, bulharských a holandských futbalových fanúšikov na Ventúrskej ulici v Bratislavce polícia zadržala 107 osôb. Polícia už vzniesla prvé obvinenia. „Poverený príslušník Okresného riaditeľstva PZ v Bratislave I na základe zabezpečenej dôkaznej situácie vzniesol obvinenie z prečinu výtržníctva doposiaľ 7 osobám, 4 občanom Holandska a 3 občanom Poľska. Obvinení boli eskortovaní do cely policajného zaistenia,“ napísala Lucia Mihalíková, hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave, ktorá dodala, že vec sa realizuje v tzv. super rýchlom konaní. „Policajti v rámci objasňovania tohto skutku žiadajú verejnosť o pomoc všetkých tých, ktorí si udalosť natáčali mobilom, aby záznam poskytli na Okresnom riaditeľstve PZ v Bratislave I so sídlom na Sasinkovej ulici. V rámci trestného konania sa v súčasnosti zisťuje aj počet poškodených a rozsah spôsobenej škody,“ doplnila ešte L. Mihalíková.

Autor: rk I Foto: jk, jf, facebook polícia SR

