VIDEO Desivé zábery na Gábora Borárosa: Bojovníka MMA ratovala záchranka!

Poriadna hanba. Pri maďarskom jazere Balaton si ju urobil známy zápasník zmiešaných bojových umení MMA s prezývkou Beast (Beštia) Gábor Boráros (27).

V nedeľu doobeda tam zaspal na lavičke pod vplyvom alkoholu a keď ho turisti nedokázali prebudiť, zasiahli záchranári. Borec s bilanciou v klietke 19 víťazstiev, 6 prehier, 1 remíza sa k svojmu problému vyjadril včera pre Nový Čas.

Do redakcie nám napísali svedkovia nepríjemnej situácie. Podľa nich bol Gábor Boráros pod vplyvom omamných látok, a preto mu privolali záchranku. Po prebudení mal udrieť päsťou sestričku a následne ho polícia vyhostila z krajiny s trojročnou podmienkou. „Je to obrovská hlúposť! Tie reči sa dostali už aj ku mne. Zistil som, že minulý týždeň v stredu tam mal konflikt jeden chalan zo Slovenska a jeho vyhostili. Mňa riešila záchranka až v nedeľu a niekto si nás zrejme poplietol,“ povedal nám svoju verziu Boráros. Zároveň tak potvrdil, že na zverejnenom videozázname je on. „Bol som tam minulý týždeň od stredy s kamarátmi na festivale. Štyri dni sme pili do neskorého večera, spával som minimálne a keďže nie som zvyknutý na alkohol, zmohlo ma to. V nedeľu ráno som zaspal na lavičke a keď ma nevedeli zobudiť, privolali záchranku. Teraz už opäť naplno trénujem,“ uzavrel svoj prešľap Boráros.