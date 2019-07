Žena odmietla žiadosť o ruku: Čakalo ju peklo, z ktorého sa nevie spamätať!

Gemmu Hudson (29) z anglického mesta Oswaldtwistle požiadal jej expriateľ Bernard Holmes (33), s ktorým má sedemročného syna, o ruku. Ona povedala nie.

Muž s kriminálnou minulosťou však túto odpoveď neprijal. Dvojica bola rozídená, no Bernard navrhol stretnutie a chcel sa dať s Gemmou opäť dokopy. Všetko vyvrcholilo, keď pokľakol a požiadal ju o ruku. ,,Medzi mnou a Bernardom to nebola v poriadku, posledných 7 mesiacov sme sa schádzali a rozchádzali. Povedala som mu, že to medzi nami nemôže fungovať,“ cituje The Sun ženu. Odmietnutý muž jej vzal telefón, začal si pozerať jej správy a našiel pozvánku na rozlúčku so slobodou.

Nasledoval brutálny útok, ktorý trval hodiny. Expriateľ ju vyzliekol, polial vodkou a týral. Dostala nespočetné množstvo úderov a Bernard ju aj škrtil. ,,Vypytoval sa ma otázky, počas toho, ako ma dusil. Odpočítaval ,jeden, dva, tri, štyri, päť´ a potom ma buď udrel alebo kusol do tváre,“ opisuje hrôzu Gemma. V jednom momente myslela, že zomrie, keď sa dusila vlastnou krvou. Muž si ju dokonca dobitú fotil a zábery niekomu posielal, pričom sa smial ako šialený.

V jednej nestráženej chvíli sa jej podarilo z bytu ujsť a kričať o pomoc, ľudia jej zavolali záchranku. Lekári neskôr dobitú ženu museli uviesť na tri dni do kómy. Gemma, ktorá má až 5 detí, spätne ľutuje, že sa s Bernardom vôbec stretla, keďže teraz žije v strachu vyjsť z domu. Muž bol v minulosti za napadnutie iného muža vo väzení 2 roky a 4 mesiace. Za útok na expriateľku Gemmu, ktorý sa odohral v apríli, mu teraz súd vymeral trest tri roky väzenia. Matku svojho syna má zakázané kontaktovať do konca života.