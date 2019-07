Talianska stajňa má problém: Ferrari ešte túto sezónu ani raz nevyhralo

Seriál pretekov Formuly 1 pokračuje od piatka do nedele desiatou zastávkou v aktuálnej sezóne. Na tradičnom okruhu Silverstone sa uskutoční Veľká cena Veľkej Británie, ktorá ponúka pilotom Ferrari ďalšiu príležitosť na prvé víťazstvo v tomto roku. Talianska stajňa čaká na triumf od vlaňajšieho októbra, keď v USA uspel Fín Kimi Räikkönen.

Líder Ferrari Sebastian Vettel je na tom ešte horšie. Nemec naposledy zvíťazil ešte v auguste 2018 v Belgicku, no zároveň na bájnom britskom okruhu obhajuje minuloročné prvenstvo.

Najväčším favoritom na okruhu Silverstone však bude líder priebežného poradia šampionátu Lewis Hamilton. Domáci pretekár Mercedesu je rekordérom tejto trate, keď VC Veľkej Británie ovládol päťkrát, rovnako ako jeho krajan Jim Clark a Francúz Alain Prost. "Domáca veľká cena je pre mňa vrcholom roka. Počas celého víkendu prichádzajú ľudia s britskými vlajočkami a starajú sa o výbornú atmosféru. Zároveň sú to špecifické preteky v tom, že ma príde podporiť celá rodina. Cítite potom vzrušenie, adrenalín aj tlak. Som šťastný, že sa mi tu v minulosti podarilo viackrát odviesť dobrú prácu, po nevydarenom víkende v Rakúsku si budeme chcieť napraviť chuť," uviedol na tlačovej konferencii Hamilton, ktorý na Silverstone zvíťazil v rokoch 2008, 2014, 2015, 2016 a 2017.

V doterajších deviatich pretekoch aktuálnej sezóny bol Hamilton až osemkrát na pódiu, pričom šesťkrát vyhral a dvakrát bol druhý za tímovým kolegom Valtterim Bottasom. Nevyšla mu akurát VC Rakúska, kde finišoval až piaty. Napriek tomu je jazdec Mercedesu na prvej priečke hodnotenia seriálu F1 so 197 bodmi a pred druhým Fínom Bottasom má náskok 31 bodov. Navyše, nemecká značka kraľuje aj Poháru konštruktérov, kde vedie o priepastných 135 bodov pred Ferrari.

V Maranelle márne čakajú na víťazstvo už dvanásť pretekov, Vettel dokonca až sedemnásť. Blízko k prerušeniu nepriaznivej série bol pred dvoma týždňami mladý Monačan Charles Leclerc. Na Red Bull Ringu v Spielbergu dlho trónil na prvej priečke, ale v závere ho predstihol aj za cenu hraničného kontaktu Max Verstappen. "V tom momente som sa cítil frustrovaný, ale keď sa na to pozriem spätne, som rád, ako momentálne vo Ferrari jazdíme. Ako jazdci sa vždy snažíme ísť na hranicu pravidiel. Musím preto trochu zmeniť svoj prístup a pridať na agresivite," uviedol Leclerc pre oficiálny portál F1.

Podobný incident na trati obral o víťazstvo Vettela v Kanade. Nemecký pilot dokonca prišiel do cieľa na prvej priečke, ale dodatočná penalizácia ho odsunula na druhé miesto. Komisári vtedy posúdili, že štvornásobný majster sveta sa nebezpečným spôsobom vrátil na trať, čím obmedzil za ním idúceho Hamiltona. Naopak, v Rakúsku označili útok Verstappena na Leclerca za čistý. "Nemal som problém toto rozhodnutie prijať, jednoducho som sa cez to preniesol. Uvítal by som však väčšiu konzistenciu vo verdiktoch komisárov. V minulosti sa udiali aj menšie prehrešky, ktoré boli potrestané," doplnil Leclerc.

Program VC Veľkej Británie odštartoval tradične piatkovými tréningmi. Kvalifikácia sa uskutoční v sobotu o 15.00 h SELČ a hlavné preteky prídu na rad v nedeľu o 15.10 h SELČ.

Poradie MS (po 9 z 21 pretekov): 1. Lewis Hamilton (V. Brit.) Mercedes 197 bodov, 2. Valtteri Bottas (Fín.) Mercedes 166, 3. Max Verstappen (Hol.) Red Bull 126, 4. Sebastian Vettel (Nem.) Ferrari 123, 5. Charles Leclerc (Mon.) Ferrari 105, 6. Pierre Gasly (Fr.) Red Bull 43

Pohár konštruktérov: 1. Mercedes 363 bodov, 2. Ferrari 228, 3. Red Bull 169, 4. McLaren 52, 5. Renault 32, 6. Alfa Romeo 22