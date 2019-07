Rodina prišla pri požiari domu o všetko: To, čo urobila ich 10-ročná susedka, vás chytí za srdce

Kayley Cross (10) hlboko zasiahol požiar susedov, ktorí prišli o strechu nad hlavou.

Manželia v Kalifornii v USA so synmi stratili počas požiaru domu všetko, čo si roky budovali. Svoj domov. Kayley pozorovala, ako dom susedov horí rovno pred ich očami, no nenechala to len tak.

Dievčatko si dva dni po požiari na ulici postavilo stánok s limonádou, aby pre rodinu vyzbieralo peniaze, ktoré sa im v ich situácii mimoriadne zídu. Ponúkala osviežujúci nápoj zdarma, no dobrovoľný príspevok zaň venovala susedom - behom dvoch dní sa jej podarilo vyzbierať tisíc dolárov (890 eur), píše goodnewsnetwork.org. "Poznáme našich susedov naozaj dobre. Sedela som pred domom a sledovala oheň a vedela som, že chcem nejakým spôsobom pomôcť," povedala Kayley.

Je skvelé, keď v hlave tak mladého človeka skrsne nápad nezištnej pomoci. Dievčatko je inšpiráciou, že stačí ozaj málo, aby sme prejavili ľudskosť a solidaritu.