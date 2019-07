Kollárova mamička Balúchová musí obehať lekárov: Priznala nepríjemný problém

Speváčka Barbora Balúchová je mamou 2,5-ročného Alexa, ktorého má s politikom Borisom Kollárom. Mladá mamička sa netají tým, že rodičovstvo je to najkrajšie, čo sa jej mohlo stať a najradšej by malému Alexovi dopriala súrodenca. Teraz sa však sústreďuje na leto a na to, ako pripraviť svojmu drobcovi čo najkrajšie prázdniny. A hoci speváčka urobí pre svoj poklad prvé posledné, je čosi, na čo ju musí veľmi prehovárať. Okrem toho chce Barbora zapracovať na svojej postave a musí obehať aj lekárov.