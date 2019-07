Známa vizážistka Lussi Šenková na rovinu o celebritných klientkách: To vážne?!

Známa slovenská vizážistka Lucia Lussi Šenková ovláda svoje remeslo dokonale a jej rukami prešli mnohé známe tváre. Na svojich klientkách vie podtrhnúť to najkrajšie a okrem tajomstva dokonalého líčenia ovláda aj najnovšie trendy. Nám Lussi prezradila nielen to, ako si nalíčiť perfektnú linku, no aj to, že niektoré celebrity sú bez nej totálne bezradné!