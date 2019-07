Dráma až do konca: Dunajská Streda v 1. predkole remizovala s Cracoviou Krakov

Futbalisti FC DAC 1904 Dunajská Streda remizovali s poľskou Cracoviou Krakov 1:1 v prvom zápase úvodného predkola Európskej ligy 2019/20.

Pred zaplnenými tribúnami na Žitnom ostrove rozvlnili sieť iba domáci hráči. Dominik Kružliak v 40. min nechtiac usmernil loptu do vlastnej bránky a Marko Divkovič o štyri minúty neskôr už len stanovil konečný rezultát. Odveta je na programe vo štvrtok 18. júla o 19.00 h v Krakove.

Hráči Cracovie si v druhej polovici prvého dejstva vypracovali viacero nebezpečných príležitostí. Pelle van Amersfoort po polhodine hry hlavičkoval do brvna a približne o desať minút neskôr sa tešil z otváracieho zásahu. Jeho strelu však nešťastne tečoval do vlastnej siete obranca Kružliak. Odpoveď domáceho tímu prišla ešte do prestávky. Divkovič si našiel odrazenú loptu v pokutovom území a prekonal slovenského brankára Michala Peškoviča.

Druhý polčas odštartovali aktívnejšie Dunajskostredčania. Ich útočná snaha priniesla efekt v 53. min, keď zakončoval zvnútra pokutového územia Zsolt Kalmár tesne nad brvno hosťujúcej bránky. Poľský tím postupne otupil tlak slovenského vicemajstra a kvalitu hry nezvýšili ani striedania na oboch stranách. Záverečné minúty opäť patrili domácim. Z diaľky nepríjemne vypálil Connor Ronan a krátko potom predviedol individuálny prienik César Blackman, ktorý nezakončil presne. Z poslednej štandardky zápasu ešte mohol skórovať Kružliak, no z tesnej blízkosti nedokázal loptu usmerniť za Peškoviča.

FC DAC 1904 Dunajská Streda - Cracovia Krakov (Poľ.) 1:1 (1:1)

Góly: 44. M. Divkovič - 40. D. Kružliak (vl.), ŽK: 22. D. Kružliak, 31. Davis - 10. Pestka, rozhodovali: Obrenovič - Vidali, Pospeh (všetci Slovin.)

Zostavy:

Dunajská Streda: Jedlička - Koštrna, Šatka, D. Kružliak, Davis (60. Blackman) - M. Vida - Čmelík (76. Ramírez), Ronan, Kalmár, K. Vida (70. Taiwo) - M. Divkovič

Krakov: Peškovič - Rapa, Helik, Datkovič, Pestka (46. Ferraresso) - Hanca, Gol, Dabrowski (85. Dimun), Čečarič (62. Wdowiak) - van Amersfoort, Guimaraes Lopes

Hlasy (zdroj: RTVS):

Michal Peškovič (brankár Cracovie Krakova): "Zápas bol z našej strany dobrý, výsledok 1:1 nám dáva nádej do odvety. Škoda, že sme nehrali v druhom polčase tak dobre ako v prvom, kde sme mali viacero šancí na skórovanie. V odvete urobíme všetko pre postup, potrebujeme sa však vyhnúť situáciám z druhého polčasu. Návrat na Slovensko bol pre mňa emotívny, užil som si ho."

Ľubomír Šatka (kapitán Dunajskej Stredy): "Nemôžeme povedať, že sme spokojní, pretože sme nezvíťazili. Na druhej strane, prehrávali sme a dokázali sme aspoň vyrovnať. Musíme zostať pozitívni, mali sme šance na víťazný gól. Chcelo to trochu šťastia, aby nás v šestnástke trafila nejaká lopta. Je to stále 50 na 50. Súper je síce kvalitný, ale môžeme zvíťaziť aj v Krakove a postúpiť."