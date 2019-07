Majitelia zničených podnikov po výtržnostiach v Starom Meste: Všetko bolo rozbité, všade bolo sklo

Porozbíjané sklo, petardy a strach! Presne to zažili na vlastnej koži majitelia a návštevníci podnikov na Ventúrskej ulici v Bratislave počas stredajšej večernej bitky.

Nič netušiaci ľudia si vychutnávali drinky či posedenie s priateľmi na letných terasách. Krátko po 21. hodine sa však uličkou Starého Mesta prehnala viac ako stovka podgurážených chuligánov, ktorí z inak pokojnej ulice urobili doslova bojové pole. Nový Čas oslovil niekoľkých majiteľov a pracovníkov prevádzok, ktoré sa stali terčom útoku a zisťoval, ako prežili bojovú noc a koľko práce ich čakalo na druhý deň.

V epicentre násilia sa ocitli aj čašníci, prevádzkari a hostia podniku Bistro. „Náš podnik bol presne v dejisku celého konfliktu, kde sa medzi sebou mlátilo vyše 100 ľudí. Prišiel som asi v 3 minúte tohto šialeného boja, a našťastie sa nám podarilo všetkých zákazníkov dostať dovnútra a udržať ich v bezpečí do príchodu polície,“ povedal nám jeden z majiteľov Marek Mravec.

Toho už na druhý deň čakala najťažšia šichta v jeho živote, keď musel rátať škody... „Aktuálne sa nedajú vyčísliť, ale budeme sa baviť určite o okolo 10 000 a viac. Všetko je však v štádiu riešenia, keď že stále vychádzajú na povrch nové skutočnosti,“ vzdychne si popri práci s upratovaním. Začali s tým, už v noci.

„Aj preto sme dnes nevyspatí, no zvládli sme to. Mali sme k dispozícii rezervné priestory aj inventár, s ktorým sme sa pokúsili otvoriť podnik, čo bola naša priorita. Zničené veci sme dali odviezť a snažíme sa prevádzku rozbehnúť, aby tie škody ďalej nenarastali. “Po bitke zostalo všetko rozbité na zemi, všade bolo kopec skla. Upratovali sme asi do polnoci, ale vyčíslené škody zatiaľ nemáme," povedala Barbara, čašníčka z Bistro Cut. Podľa nej prišla polícia, až keď bolo po všetkom.

"Myslím si, že zakročili trošku neskoro. Predtým som ich tu nevidela vôbec hliadkovať." Jej kolegyňa Klára z podniku Fach tvrdí, že im na terase ostali nepoškodené len 2 stoly z desiatich... " Nestalo sa ale nič vážnejšie, a to je dôležité. Zatiaľ nemáme konkrétne sumy škôd, ostal nám iba neporiadok a veľa rozbitých vecí. Zahraniční turisti, ktorí sa ponáhľali dovnútra, si nechali vonku batohy s dokladmi a tak prišli o veci."

Expert na bojové umenia: Pri hromadnej bitke utečte!

Branislav Križák, výkonný riaditeľ Kraw Maga Global Slovakia, bývalý policajný inštruktor

Čo robiť, keď sa strhne podobná bitka?

Určite čo najskôr odísť z miesta čo najrýchlejšie do bezpečia. Zobrať, manželku, deti či s kým tam ste a utiecť. Nečakať ani na účet, ten vyrovnáte neskôr. Utiecť alebo sa niekde zabarikádovať a vyčkať.

Takže určite sa do toho nemiešať?

Do takej mely keby sa dostal aj policajný ťažkoodenec, by sám nič nezmohol. Určite sa nijako do toho nemiešať a z bezpečia zavolať políciu, ak ešte na mieste nie je.

Ohrozovali bitkári aj ostatných ľudí?

Boli tam viaceré skupiny proti sebe. Nerozpoznávajú, kto kam patrí. Nikoho nezaujíma, že tam niekto je len na pivku či jedle, to nikoho z nich netrápi.