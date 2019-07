V Slovenskom raji zachraňujú unikátnu lúku: Najlepší kosci makali v krojoch

Zaspomínali si na staré časy. Ochranári v spojení s profesionálnymi a dobrovoľnými koscami zo Slovenska i Česka sa stretli na Kopaneckej lúke v Slovenskom raji, aby spoločne pomohli uchovať vzácne dedičstvo predkov.

Podľa skôr narodených je kosenie tá najľahšia z najťažších hospodárskych prác. Aj preto ju spájajú so spevom, humorom a dobrou náladou. Na lúke sa stretli aj majster a majsterka Slovenska v kosení. Nezaháľala však ani mladá generácia, ruku k dielu priložila aj len 9-ročná Anetka.

Vyše 40-členný tím tvorili okrem pracovníkov národného parku aj členovia Slovenského koseckého spolku, Štátnych lesov, obyvatelia Vernára a skupina ochranárov z Čiech. Riaditeľ Správy Národného parku Slovenský raj Tomáš Dražil prezradil, že nejde o preteky v kosení, ale o záchranu druhovo najbohatšej lúky na svete, na ktorej rastie až 52 druhov rôznych rastlín. „O tieto lúky sme skoro prišli. Až do roku 1975 sa ručne kosili ich vlastníkmi z obce Vernár. Po vzniku družstva sa lokalita postupne prestala využívať,” vysvetlil Dražil. Kopanecké lúky tak začali zarastať a podarilo sa ich zachrániť v hodine dvanástej. Po dlhých rokoch ju včera ručne kosili.

Kosenie si pochvaľovala aj majsterka Slovenska v kosení Emília Šeligová (58). „Kosí sa nám tu výborne, trošku síce zapršalo, prišla rosa, ale to nám neprekáža,” povedala Emília. Podľa nej je kosenie zážitok. Keď sa to robí strojom, zničí sa všetok hmyz, ak sa to robí ručne, ten hmyz prežije, lebo stihne odbehnúť. Pomôcť prišla aj Anetka Bryndzová (9) z Harichoviec.Len ma po dlhšom čase bolia ruky, niekedy nám riadne stuhnú,” priznalo dievčatko.

Ako sa správne kosí

● kvalitnú kosu treba najskôr poriadne nabrúsiť a ukuť

● v pevnom, no uvoľnenom postoji ľahkými pohybmi ťaháte kosu od zeme

● čepeľ smeruje jemne nahor, aby sa nezasekla do pôdy

● snažte sa využívať čo najmenej sily, kosí sa nielen rukami, ale celým telom

● nikdy nekoste smerom hore do kopca