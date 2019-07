Slovenská prezidentka na návšteve Maďarska: Viktor Orbán jednu vec na Čaputovej ocenil

Vďaku za zachovávanie tradícií, živého jazyka a kultúry pre mladé generácie vyjadrila vo štvrtok v Budapešti slovenská prezidentka Zuzana Čaputová zástupcom samosprávy a organizácií Slovákov žijúcich v Maďarsku.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

"Vzťahy medzi SR a Maďarskom sú nesmierne dôležité, je dôležité, aby sme mali naďalej konštruktívne vzťahy ako susedia a jednak ako krajania, na území ktorých žijú príslušné menšiny, tak ako žijete tu Slováci v Maďarsku," povedala Čaputová.

"Je veľmi dôležité, čo robíte pre zachovanie našej kultúry, som vám za to veľmi vďačná. Podobne, ako som bola na predchádzajúcich nástupných návštevách v Českej republike a v Bruseli, na obidvoch týchto miestach som sa stretla so Slovákmi, ktorí žijú v týchto mestách, týchto krajinách, je to pre mňa veľmi dôležité byť v živom kontakte s ľuďmi, ktorí reprezentujú našu kultúru a náš národ v iných krajinách," zdôraznila hlava štátu v závere svojej prvej oficiálnej návštevy Maďarska.

Predsedníčka Celoštátnej samosprávy Slovákov v Maďarsku (CSSM) Alžbeta Hollerová Račková prezidentke pripomenula, že predkovia Slovákov sa na území terajšieho Maďarska usadili pred vyše 300 rokmi a vybudovali si obce a mestá v Komáromsko-ostrihomskej župe, v okolí Budapešti, Pilišských vrchoch, v Novohrade, Zemplíne až po Dolnú zem. V súčasnosti má takmer 9000 ľudí v Maďarsku slovenský materinský jazyk, takmer 30.000 občanov Maďarska sa pri poslednom sčítaní obyvateľstva prihlásilo k slovenskej národnosti.

Schôdzka s Orbánom

Význam spolupráce Vyšehradskej štvorky (V4) vyzdvihli vo štvrtok v Budapešti slovenská prezidentka Zuzana Čaputová a predseda maďarskej vlády Viktor Orbán, informovala o tom agentúra MTI.

Premiér na schôdzke, ktorá sa konala po rokovaní s prezidentom Jánosom Áderom, ocenil, že jedna z prvých zahraničných ciest slovenskej hlavy štátu po nástupe do funkcie viedla práve do Maďarska. Orbán zdôraznil, že maďarsko-slovenské vzťahy sa od roku 2010 postupne zlepšujú a že tieto krajiny dosiahli spolu vynikajúce výsledky.

Orbán sa s Čaputovou zhodli v tom, že vyšehradská spolupráca je strategickou záležitosťou pre strednú Európu, a to najmä v terajších časoch, keď sa v Európskej únii diskutuje o najdôležitejších otázkach budúcnosti kontinentu, citovala MTI Orbánovho hovorcu Bertalana Havasiho.