V Trenčíne sa začala Pohoda: Vo vynovenom areáli je aj obrovské ruské kolo

Na trenčianskom letisku sa vo štvrtok začal 23. ročník multižánrového festivalu Pohoda, ktorý potrvá do nedele.

Brány areálu, pred ktorými už tradične čakalo množstvo návštevníkov a návštevníčok, sa otvorili o 14:00. Ľudí na letisku privítalo slnečné letné počasie.

Po vynovenom areáli premáva festivalový vláčik, stoja už aj umelecké inštalácie, minaret, či najvyššia stavba, ktorou je 32-metrové ruské kolo. Program odštartuje o 17:45 Symfonický orchester Slovenského rozhlasu na Sporka stagei, kde sa neskôr predstavia aj Para, Luvver a Vitalic Live. Orange stage ponúkne v prvý deň dva koncerty, a to The Plastic people of The Universe a Filharmonie Brno: Co znamená vésti koně a projekt Bolo nás jedenásť. Na hlavnom pódiu sa o 19:00 predstavia Lola Marsh, o 21:30 kapela The 1975 a desať minút po polnoci rapper Skepta.

V piatok už budú otvorené všetky pódiá, ktoré okrem hudobného programu prinesú diskusie, workshopy alebo prednášky zamerané na vedu, zdravie, kultúru, film, literatúru či spoločnosť. Pripravený je aj bohatý program pre deti.