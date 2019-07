Wimbledon pozná prvú finalistku: Halepová nedala svojej súperke najmenšiu šancu

Rumunská tenistka Simona Halepová sa stala prvou finalistkou ženskej dvojhry na treťom grandslamovom turnaji aktuálnej sezóny.

Rodáčka z mesta Konstanca triumfovala vo štvrtkovom wimbledonskom semifinále nad Ukrajinkou Elinou Svitolinovou 6:1, 6:3 a zabojuje o druhý titul z podujatí "veľkej štvorky".

Vo finále vyzve úspešnejšiu z dvojice Serena Williamsová (USA-11) - Barbora Strýcová (ČR). Úvod stretnutia priniesol mimoriadne vyrovnaný priebeh, veď prvé dva gemy ponúkli až desať zhôd. Rumunka však zvládla dôležité výmeny, ujala sa vedenia 2:0 a od stavu 3:1 na kurte dominovala.

Súperke vo zvyšku setu dvakrát zobrala servis a triumfovala 6:1. V druhom dejstve obe hráčky kvalitne servovali, do stavu 3:3 neprišiel ani jeden brejkbal, no zvyšné tri hry boli v réžii Halepovej, ktorá zvíťazila pomerom 6:3.

Bývalá svetová jednotka v druhom sete stratila iba jednu loptičku pri vlastnom servise a počas celého zápasu ťažila z vynikajúcej hry na príjme, keď po prvom aj druhom podaní Svitolinovej získala viac ako 50 % loptičiek. "Je to neskutočný pocit. Som nadšená z toho, že som postúpila do finále. Po hernej aj fyzickej stránke som sa cítila výborne, ale nebol to taký jednoduchý zápas, ako ukazuje skóre. Na mene finálovej súperky mi nezáleží. Je to iba o jednom zápase, takže nemám čo stratiť a chcem pokračovať v takýchto výkonoch," uviedla siedma nasadená hráčka turnaja v prvom televíznom rozhovore.

Wimbledon - dvojhra žien - semifinále:

Simona Halepová (Rum.-7) - Elina Svitolinová (Ukr.-8) 6:1, 6:3

Zostávajúci program semifinále:

Serena Williamsová (USA-11) - Barbora Strýcová (ČR)