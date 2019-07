Spojil príjemné s užitočným: Stanislav Lobotka zhadzuje na kurte

Na 6. ročníku tenisového turnaja Stars for Stars Media Cup 2019 v Trenčíne si futbalista Stanislav Lobotka (24) zahral svoj obľúbený doplnkový šport.

Pri tenise Lobotka zároveň zhadzoval kilogramy z dovolenky. Z hľadiska ho podporovala aj priateľka, známa speváčka Daniela Nízlová (33) z dua Twiins.

Slovenský reprezentant dostal pre povinnosti v národnom tíme po skončení klubovej sezóny dlhšie voľno. To si užil na dovolenke v Turecku. „Pri mori som bol s priateľkou, jej sestrou i kamarátkami a mojou partiou. Užili sme si to,“ prezradil stredopoliar španielskeho klubu Celta Vigo, ktorý sa už pripravuje na novú sezónu.

V rámci nej včera využil tenisovú príležitosť. „Nerád behám bez lopty, preto si idem radšej zahrať squash, bedminton či tenis, čo ma veľmi baví. Tiež chodím do posilňovne a snažím sa spáliť, čo som pribral. Sú to asi dve kilečká, ale bude to dobré,“ usmial sa Stanislav Lobotka.