Veľa nechýbalo! Desivý zážitok Miley Cyrus z cesty na svetoznámy festival

Svetoznáma speváčka Miley Cyrus sa pred dvoma týždňami zúčastnila festivalu Glastonbury. Jej príchod sa ale nezaobišiel bez problémov.

Každoročný festival Glastonbury privítal na pódiu spevácke hviezdy ako Kylie Minogue, The Killers, The Cure alebo The Chemical Brothers. Vystúpenie Cyrus bolo jedno z najočakávanejších, najmä preto, že zaspievala niekoľko najnovších pesničiek z jej EP albumu SHE IS COMING (v preklade – Prichádza).

Prílet do Anglicka bol ale podľa slov jej sestry, Brandi Cyrus, hrôzostrašný. V podcaste nazývanom „Your Favorite Thing Podcast with Wells & Brandi“ opísala, ako sa lietadlo skoro dvakrát zrazilo s iným.

„Moja mama a Miley sa obe boja lietania a keď znervóznejú, navzájom si prihoršujú a ešte viac sa vystrašia.“ Adam, manažér, je podľa jej slov najhorší. „Sedím s týmito troma ľuďmi a (lietadlo) trochu poskakuje, a oni šalejú a z ničoho nič, počas pristávania, sa vrhneme späť nahor. Natočíme sa doľava a obrátime – to bolo šialené!“

Jej spolusediaci sa lúčili zo životom: „Miley je v mojom lone, mama mi drží ruku cez uličku, Adam je celý bez seba a nikto nám nehovorí, čo sa deje.“

Letušky museli byť počas týchto turbulencií pripútané. Neskôr im vysvetlili, že hrozila kolízia s lietadlom ktoré bolo nablízku, a preto museli náhle vzlietnuť. Tá istá situácia za zopakovala ešte raz, čo spôsobilo, že jej mama začala plakať – obávala sa o svoju najmladšiu dcéru. „Ak zomrieme, Noah bude sama!“

Nakoniec všetko dobre dopadlo a celá posádka pristála na letisku.